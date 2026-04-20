20 de abril de 2026
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Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 20 de abril

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este lunes 20 de abril.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 20 de abril.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 20 de abril.

Foto ilustrativa
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, permanece cerrado al tránsito este lunes 20 de abril, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos, hasta nuevo aviso. La inhabilitación se debe a las condiciones meteorológicas reinantes en la zona.

"La medida obedece a las condiciones meteorológicas desfavorables, que afectan la transitabilidad segura por las rutas que unen ambos países", indicaron las autoridades fronterizas. El pronóstico del tiempo para la franja cordillerana sureña anticipaba una jornada fresca con nevadas intensas.

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La importancia del Paso Pehuenche

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Cabe recordar que el horario de cruce (cuando está habilitado) por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 8.00 a 19.00 horas
  • Ingreso a Argentina: de 8.00 a 20.00 horas

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

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