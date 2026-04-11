La Bicameral de Mendoza pedirá intervención nacional por controles en Paso Pehuenche

La Comisión Bicameral de Diálogo Político de la Legislatura de Mendoza sesionó este viernes en Malargüe y analizó la compleja situación que atraviesan los pobladores de la zona de Paso Pehuenche . Tras el encuentro, se elaboró un documento dirigido a Nación solicitando soluciones para garantizar la libre circulación dentro del territorio argentino .

Este viernes, y hasta las primeras horas de la tarde, Malargüe fue escenario de una nueva reunión de la Comisión Bicameral de Diálogo Político de la Legislatura de Mendoza . El encuentro se desarrolló en la Sala San Martín de la comuna y contó con la participación de los legisladores Emanuel Fugazzotto, Jésica Laferte, Alejandra Barro y Walther Marcolini, quienes mantuvieron un amplio intercambio con autoridades locales y referentes de instituciones intermedias.

Durante la jornada, el eje central del debate estuvo puesto en la situación que atraviesan los pobladores que residen en la zona de Paso Pehuenche y la Ruta Nacional 145 , especialmente en el tramo comprendido entre Las Loicas y el límite internacional con Chile . Allí, vecinos que no necesariamente viajan al país trasandino deben someterse a controles aduaneros, aun cuando su circulación se realiza íntegramente dentro del territorio argentino.

Esta problemática, que lleva años de reclamos sin resolución, genera un fuerte impacto negativo en diversas actividades económicas, particularmente en el turismo y la ganadería. Además, condiciona la vida cotidiana de las familias, que deben ajustarse a horarios restringidos y cumplir con requisitos propios de un paso internacional, incluso para desplazamientos internos, se expresó.

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Propuesta para el tránsito interno por Paso Pehuenche

En este contexto, una de las voces que aportó una mirada concreta fue la de la jueza contravencional de Malargüe, María Paz Zabalegui. En diálogo con SITIO ANDINO, explicó que desde su llegada al juzgado detectó una problemática puntual vinculada al transporte interno de los habitantes de Las Loicas y zonas aledañas a Paso Pehuenche.

La magistrada indicó que esta situación ya fue elevada a la Corte Suprema de Mendoza, y que, en conjunto con senadores y actores locales, se trabaja en la búsqueda de una solución. “Los vecinos, especialmente quienes tienen puestos de veranada, deben gestionar autorizaciones de viaje como si se dirigieran al exterior, cuando en realidad se trata de movimientos internos”, remarcó.

Solicitud al Gobierno Nacional por trámites en Paso Pehuenche

Tras varias horas de deliberación, y tomando como base los planteos expuestos, la Comisión Bicameral elaboró un documento formal dirigido al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli. En el mismo se solicita la intervención del Gobierno Nacional para abordar la situación que afecta a vecinos, trabajadores y actores del sector turístico vinculados al Paso Internacional Pehuenche.

El documento también pone de relieve el impacto en la comunidad educativa, señalando que niñas y niños que asisten a establecimientos escolares en la zona se ven afectados por estas restricciones. En ese sentido, los legisladores consideraron necesario avanzar hacia una solución que contemple el carácter de tránsito vecinal y local, garantizando el principio de libre circulación dentro del territorio nacional.

Finalmente, se propuso incorporar a plataformas oficiales como la aplicación Mi Argentina, o sistemas provinciales equivalentes, el formulario actualmente vigente ,elaborado por el Poder Judicial de Mendoza, que hoy se tramita de manera presencial en el Juzgado Contravencional de Malargüe, con el objetivo de agilizar y modernizar el proceso.