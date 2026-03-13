Usuarios del Paso Pehuenche marcan la diferencia entre las aduanas de ambos países

El equipo periodístico de SITIO ANDINO recorrió recientemente Paso Internacional Pehuenche y constató el fuerte contraste entre los complejos aduaneros de ambos países . Mientras del lado argentino funciona en instalaciones precarias en Las Loicas, Chile cuenta con un moderno control en Laguna del Maule y proyecta nuevas inversiones.

El Paso Pehuenche continúa consolidándose como uno de los corredores cordilleranos más atractivos para el tránsito entre Argentina y Chile. La ruta se encuentra completamente asfaltada, en excelentes condiciones de circulación , y atraviesa amplios valles en Malargüe que permiten disfrutar paisajes imponentes, algo que se repite al otro lado de la cordillera de los Andes, convirtiendo el viaje en una experiencia tan segura como placentera.

Sin embargo, más allá de las bondades naturales y de infraestructura vial, el recorrido también deja al descubierto una realidad que desde hace años genera observaciones entre quienes utilizan el paso: las notorias diferencias entre los complejos aduaneros de ambos países.

Del lado argentino la gente espera al aire libre mientras se realizan los trámites por ventanilla.

Del lado argentino, el control funciona en el paraje de Las Loicas, en el predio pertenecientes a la Dirección Provincial de Vialidad que fueron cedidas en comodato. Allí operan los distintos organismos que intervienen en el control fronterizo, en espacios que originalmente no fueron diseñados para esa finalidad.

En contraste, del lado chileno, el complejo fronterizo de Laguna del Maule presenta instalaciones modernas, amplias y con mayores comodidades tanto para los funcionarios como para los usuarios que realizan los trámites de ingreso o egreso.

Embed - COMPLEJOS ADUANEROS DE PASO PEHUENCHE

La opinión de los usurario de Paso Pehuenche

Quienes utilizan el corredor binacional son los primeros en advertir estas diferencias. Carlos Montenegro, un ciudadano argentino que cruzó recientemente por el paso, describió el contraste con claridad al dialogar con SITIO ANDINO.

“Cuando uno pasa de la aduana argentina a la chilena se encuentra con un cambio rotundo”, señaló. Según explicó, en Las Loicas “prácticamente no tenemos nada”, situación que considera debería haber sido mejorada hace tiempo teniendo en cuenta el tránsito creciente de personas.

WhatsApp Image 2026-03-13 at 09.01.52 Trámites migratorios en la aduana de Laguna del Maule.

Uno de los aspectos más mencionados por los usuarios es la falta de infraestructura adecuada para quienes deben esperar su turno de atención. En ocasiones, las personas deben hacerlo al aire libre, enfrentando condiciones climáticas que pueden variar entre el fuerte viento cordillerano, el frío o el calor.

En ese sentido, Cynthia Méndez, otra usuaria chilena de Paso Pehuenche, remarcó que la diferencia se percibe especialmente en los servicios disponibles.

“La aduana chilena está mucho más equipada, tiene servicios higiénicos a la mano, está mejor señalizada y hay espacios más amplios para esperar dentro del edificio si el clima no acompaña”, comentó. Aunque aclaró que, en el caso argentino, “el trámite es diligente”.

Ese punto es destacado de manera coincidente por quienes cruzan la frontera: el trabajo de los funcionarios y operarios de ambos países. A pesar de las limitaciones edilicias, los usuarios destacan la rapidez con la que se realizan los controles y la predisposición del personal, lo que permite que los tiempos de espera sean generalmente reducidos.

ADUANA PASO PEHUENCHE-CHILE 1 Complejo fronterizo Paso Pehuenche en Laguna del Maule.

Aduanas de Paso Pehuenche bajo la lupa de dirigentes empresariales

La comparación también fue analizada por Oscar González, presidente de la Específica de Transporte de la Cámara de Comercio de Malargüe y uno de los referentes que durante décadas ha impulsado el desarrollo del paso.

En diálogo con SITIO ANDINO, González fue contundente al referirse a las diferencias. “Son muy distintos. Del lado argentino no tenemos las comodidades necesarias”, afirmó, recordando que hace años los trámites se realizaban directamente en el edificio de Vialidad Provincial, en ambientes que originalmente estaban destinados al comedor del personal.

ADUANA PASO PEHUENCHE LAS LOICAS 4 Personas y vehículos en Las Loicas.

Con el tiempo, se instalaron trailers para reforzar el funcionamiento del complejo, una solución que en su momento fue presentada por autoridades nacionales como provisoria.

“En aquel momento dijeron que era algo transitorio porque venían con la intención de construir un complejo integrado”, recordó González. Sin embargo, ese proyecto nunca se concretó. “Quedó en la nada”, resumió.

Disparidad entre las aduanas de Las Loicas y Laguna del Maule

En contraste, el empresario destacó las características del complejo chileno de Laguna del Maule, que cuenta con mejores condiciones de funcionamiento. “Allí hay comodidades, el personal tiene habitaciones individuales, comidas programadas, salas de entretenimiento y energía eléctrica las 24 horas”, enumeró, además de los amplios espacios destinados a los usuarios.

Otro aspecto que limita el funcionamiento del complejo argentino es la infraestructura energética. En Las Loicas no existe una línea eléctrica regular, por lo que el suministro depende de un grupo electrógeno cuyo combustible es provisto por la Municipalidad de Malargüe. Esa situación también condiciona el horario de atención del paso, que actualmente funciona entre las 8 y las 20.

ADUANA PASO PEHUENCHE LAS LOICAS 1 Trámites migratoritos en la aduana argentina de Paso Pehunche.

Sin embargo, González recordó un episodio reciente que demostró el potencial operativo del corredor. “A finales de enero, cuando se cerró el paso Libertadores, todo el tránsito se vino para acá y se trabajó de corrido hasta las seis de la mañana”, explicó, señalando que esa experiencia demostró que el paso puede operar también en horario nocturno y que es seguro para transitar.

Desde distintos sectores del sur mendocino, especialmente desde las cámaras empresariales, se insiste desde hace años en la necesidad de inversiones que permitan mejorar o construir un complejo fronterizo moderno del lado argentino. Según González, hasta el momento no existen anuncios concretos.

Desde diferentes sectores se piden mejoras o fondos para obras, pero no hay respuestas, afirmó, señalando además que actualmente no existe en el país una autoridad con capacidad de decisión directa sobre estas inversiones. Mientras tanto, del lado chileno continúan avanzando proyectos para fortalecer el corredor.

ADUANA PASO PEHUENCHE LAS LOICAS 3

Paso Pehuenche y las inversiones proyectadas por Chile

El cónsul de Chile en el sur de Mendoza, Floridor González, recordó que el entonces ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, anunció el año pasado una serie de inversiones destinadas a mejorar la infraestructura del paso.

El plan incluye la construcción de cobertizos de protección sobre la Ruta Internacional CH-115, con una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos chilenos, además de obras en puentes y viaductos que superarían los 35 mil millones.

En paralelo, el gobierno trasandino confirmó la cesión de un terreno fiscal de unas 30 hectáreas para construir un nuevo complejo fronterizo moderno, ubicado a aproximadamente cinco kilómetros al oeste del actual control. El objetivo es mejorar la seguridad vial, agilizar los controles y fortalecer el corredor como eje estratégico de integración entre ambos países.

WhatsApp Image 2026-03-13 at 09.00.34 Usuarios de Paso Pehuenche en la aduana chilena.

Estudios para renacionalizar aduana chilena de Paso Pehuenche

A esto se suma un acuerdo entre la comuna de San Clemente y la sede Talca de la Universidad de Chile para desarrollar un estudio técnico integral sobre el funcionamiento del complejo de Laguna del Maule, evaluando infraestructura, servicios y posibles mejoras.

Según explicó Floridor González, estas decisiones también responden a un proceso de descentralización administrativa que ha otorgado mayor protagonismo a las autoridades regionales.

Consultado sobre si el reciente cambio de gobierno en Chile podría afectar estos proyectos, el diplomático fue claro: “Son políticas de Estado, y no se cambian”.

ADUANA PASO PEHUENCHE-CHILE 2 Aduana Paso Pehuenche, complejo Laguna del Maule.

De esta manera, mientras el paso continúa creciendo en importancia para la integración binacional, el contraste entre ambos complejos fronterizos sigue siendo uno de los temas pendientes del lado argentino. En un corredor que ofrece paisajes únicos y condiciones viales destacadas, la infraestructura aduanera aparece como uno de los desafíos clave para acompañar su desarrollo futuro.