23 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 23 de abril

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este jueves 23 de abril.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 23 de abril de 2026.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 23 de abril de 2026.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, permanece habilitado al tránsito este jueves 23 de abril, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos. Este camino es una opción importante para unir la región con la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

La importancia del Paso Pehuenche

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
paso pehuenche: como se encuentra hoy, miercoles 22 de abril

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 22 de abril
Aduana Paso Pehuenche, complejo Laguna del Maule.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 21 de abril

Cabe recordar que el horario de cruce (cuando está habilitado) por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 8.00 a 19.00 horas
  • Ingreso a Argentina: de 8.00 a 20.00 horas

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Malargüe con nevadas en Las Leñas y Paso Pehuenche: cómo seguirá el tiempo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 20 de abril

Por las nevadas en cordillera, cerró el Paso Pehuenche "hasta nuevo aviso"

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 18 de abril

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 17 de abril

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 16 de abril

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 15 de abril

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 14 de abril

LO QUE SE LEE AHORA
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 23 de abril.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 23 de abril

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 22 de abril: números ganadores del sorteo 3367

Todos los ganadores que dejó el Quini 6 de este miércoles 22 de abril: revisá si sos uno de ellos

Carla Magallanes tenía 36 años y era madre de tres hijos.

La reconstrucción del femicidio de San Martín: cómo ocurrió el crimen

Falleció Ricardo de Pascual, el actor del Chavo del 8 video

Tristeza en la vecindad: murió un querido integrante del elenco del Chavo del 8

Amenazas en escuelas: 6 imputados, 400 llamadas al 911 y 800 policías por día en Mendoza.

Impacto de las amenazas en escuelas de Mendoza: 6 imputados y 400 llamados al 911

Personas en situación de calle: el plan de Mendoza para reforzar la asistencia en invierno.

Así es el plan de Mendoza para quienes viven en la calle