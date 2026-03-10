Te mostramos el cruce por Paso Pehuenche entre cerros, volcanes y ríos cristalinos

Paso Pehuenche se consolida como uno de los corredores bioceánicos más importantes de Argentina y Chile , gracias a una ruta pavimentada en toda su extensión , conecta el sur mendocino con la Región del Maule, integrando comercio, turismo e historia en plena cordillera de los Andes .

Cada temporada, tanto en verano como en invierno, cuando aumenta el movimiento de automovilistas, transporte de pasajeros y carga habilitada, el Paso Internacional Pehuenche reafirma su papel estratégico como una de las conexiones más dinámicas entre Argentina y Chile . Su infraestructura, con pavimento a lo largo de todo el corredor, permite un tránsito más seguro y fluido, lo que lo posiciona como una alternativa clave dentro de los corredores bioceánicos del país, a través de valles abiertos.

El paso se encuentra a 2.553 metros sobre el nivel del mar , en plena cordillera de los Andes. Desde la ciudad de Malargüe , en el sur de Mendoza, se accede a través de la Ruta Nacional 145, en un recorrido de aproximadamente 140 kilómetros . A su vez, el corredor se integra con otros ejes viales fundamentales del sur provincial, como la Ruta Nacional 144 y la Ruta Nacional 40, que permiten vincularlo con ciudades como San Rafael y General Alvear, ampliando la conectividad hacia otras regiones de Argentina .

Esta red vial se complementa con caminos estratégicos que también buscan potenciar el acceso al paso. Entre ellos se destacan la Ruta Provincial 186 y la Ruta Nacional 188, que conecta General Alvear con el norte de Malargüe. Incluso desde la provincia de La Pampa se ha planteado la necesidad de mejorar rutas que permitan llegar de manera más directa a este corredor internacional , lo que evidencia la creciente importancia del Pehuenche dentro del mapa logístico del país.

PASO PEHUENCHE RUTA ARGENTINA

Hacia el oeste, ya en territorio chileno, el camino continúa por la Ruta CH-115, descendiendo por quebradas y paisajes montañosos hasta llegar a la ciudad de San Clemente. Desde allí el trayecto avanza hacia Talca, capital de la Región del Maule, en un recorrido cercano a los 200 kilómetros desde el límite internacional. A partir de este punto, el corredor se proyecta hacia importantes ciudades chilenas como Curicó, Linares y Constitución, hasta alcanzar finalmente las costas del océano Pacífico.

En su totalidad, este eje vial permite unir el oeste de la provincia de Buenos Aires con Chile a lo largo de más de 1.200 kilómetros, consolidando una vía estratégica para el comercio internacional, el turismo y la integración cultural entre ambos países. Para las economías regionales, especialmente del sur mendocino, representa además una oportunidad de crecimiento vinculada a la producción y los servicios turísticos.

PASO PEHUENCHE-RUTA

Imponentes paisajes de Paso Pehuenche

Más allá de su importancia logística, el Paso Pehuenche también se destaca por su extraordinario valor paisajístico. En plena cordillera, la ruta serpentea entre volcanes, montañas y extensas planicies de altura que ofrecen panorámicas únicas. Durante el recorrido, lagunas, vegas y formaciones rocosas acompañan al viajero, convirtiendo este corredor andino en uno de los paisajes más impactantes no sólo del sur de Mendoza y la Región del Maule, sino también de toda la geografía de Argentina y Chile.

El contraste natural es una de las características más llamativas del recorrido. Del lado argentino predominan ambientes semidesérticos de alta montaña, con extensas planicies y cerros volcánicos modelados por el viento y la erosión. En territorio chileno, en cambio, el paisaje se transforma gradualmente hacia valles más húmedos, ríos de deshielo y una mayor cobertura vegetal que anticipa la llegada al valle central.

NACIENTE ARROYO PEHUENCHE Naciente del Arroyo Pehuenche.

La geología del lugar responde a la dinámica típica de la cordillera andina, dominada por cordones montañosos, cerros escarpados y formaciones volcánicas que evidencian una intensa actividad tectónica. En esta región destacan macizos y volcanes como el Descabezado Grande, el complejo volcánico de la Laguna del Maule y el imponente cerro Campanario, entre otros relieves que configuran un escenario natural de gran valor científico y paisajístico.

ZONA DEL MAULE Nacientes del Río Maule.

Ecosistema de Paso Pehuenche

Las condiciones climáticas extremas de la alta montaña han dado lugar a un ecosistema particular, donde la flora y la fauna se adaptan a bajas temperaturas, fuertes vientos y escasa humedad. Entre los arbustos predominan especies como el neneo, la coirilla y la llareta, plantas resistentes al clima de altura que crecen en suelos pedregosos. En el sector argentino, especialmente en la zona de Malargüe, también aparecen especies como el colapiche, la jarilla, el tomillo silvestre, el molle de cordillera y la paramela, formando matorrales bajos capaces de resistir la amplitud térmica típica de la región.

PASO PEHUENCHE VALLES.

En cuanto a la fauna, el área es hábitat de numerosas aves cordilleranas. Es frecuente observar cóndores y águilas sobrevolando los valles de altura, además de diversas aves acuáticas que habitan las lagunas altoandinas. En los últimos años también ha cobrado relevancia la protección de la ranita del Pehuenche, una especie anfibia endémica de esta región cordillerana.

Los cursos de agua que nacen en la cordillera también forman parte de este ecosistema. Arroyos de deshielo alimentan al Río Chico y al Río Grande en Argentina, mientras que del lado chileno contribuyen al caudal del Río Maule. En estos ambientes también habita la trucha, especie introducida por el hombre que se adaptó a los fríos cursos de agua de la montaña.

Paso Pehuenche a lo largo de la historia de los pueblos

La historia del Paso Pehuenche se remonta a tiempos prehispánicos. Hace siglos, los pueblos originarios utilizaban esta ruta natural para atravesar la cordillera e intercambiar productos, animales y conocimientos entre ambos lados de los Andes. Con el paso del tiempo, arrieros y pobladores de la región continuaron transitando estas huellas cordilleranas, manteniendo viva la conexión entre las comunidades.

PASO PEHUENCCHE HISTORICO Encuentro Paso Pehuenche, año 1961.

Ya a mediados del siglo XX comenzaron a surgir iniciativas para transformar esta antigua senda en un corredor internacional. En ese proceso tuvieron un papel clave diversas instituciones intermedias y organismos públicos, entre ellos las cámaras de comercio de Malargüe y San Rafael, a las que posteriormente se sumó la de General Alvear. Con el tiempo también se incorporaron entidades de ciudades de La Pampa, San Luis, Buenos Aires y varias localidades de la Región del Maule en Chile.

El trabajo conjunto de estas organizaciones permitió impulsar la consolidación del paso como una vía natural de comunicación, comercio e integración entre territorios históricamente vinculados por la cultura, el idioma, la gastronomía y las tradiciones.

RELIGION Y FE PASO PEHUENCHE Manifestaciones de fe y religión en los valles del Pehuenche.

La fraternidad binacional que genera Paso Pehuenche

En ese contexto también nació una de las celebraciones binacionales más emblemáticas de la cordillera, el Encuentro de Integración Argentino-Chileno Paso Pehuenche, que se realiza cada verano desde la década de 1960 en el propio límite internacional.

Durante tres días, miles de personas se congregan en plena alta montaña para celebrar la hermandad entre ambos pueblos. En varias ediciones el encuentro ha llegado a reunir hasta 12 mil asistentes, entre autoridades, instituciones, agrupaciones gauchas, crianceros, artistas y vecinos de distintas ciudades argentinas y chilenas.

PANORÁMICA DE ENCUENTRO PEHUENCHE Por tres días se monta una mini ciudad en Paso Pehuenche.

La celebración incluye actos protocolares en el límite fronterizo, espectáculos musicales, ferias gastronómicas y diversas expresiones culturales que reflejan las tradiciones de ambos países. A pesar de las bajas temperaturas y las exigentes condiciones de la cordillera, el evento convoca cada año a una multitud que acampa y comparte jornadas de integración en un entorno natural imponente.

Por su convocatoria y ubicación geográfica, se trata de una celebración única a lo largo de la cordillera de los Andes, ya que reúne a miles de personas en plena alta montaña, entre cumbres volcánicas y valles de altura.

Por todas estas razones, el Paso Internacional Pehuenche continúa consolidándose como una alternativa estratégica para el turismo binacional, el comercio y la integración regional. Cada año, viajeros y aventureros eligen este corredor para descubrir la belleza de la cordillera, recorrer paisajes únicos y fortalecer los lazos históricos que unen a Argentina y Chile a través de la montaña.