16 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Desarrollo Regional

Turismo sin fronteras con el Paso Pehuenche como vector estratégico

En el 62° Encuentro Binacional Paso Pehuenche, se firmó un acuerdo que impulsa el crecimiento de esta actividad a ambos lados de la cordillera.

El lugar de Paso Pehuenche donde convergen las rutas nacionales 145 y CH-115 (Gentileza Municipalidad de San Clemente).

El lugar de Paso Pehuenche donde convergen las rutas nacionales 145 y CH-115 (Gentileza Municipalidad de San Clemente).

 Por Claudio Altamirano

El Paso Pehuenche se consolida como eje de desarrollo turístico binacional entre el Sur de Mendoza y la Región del Maule. El reciente convenio firmado entre el Gobierno de Chile y los municipios de Malargüe y San Clemente refuerza su rol como corredor escénico, productivo y cultural, llamado a dinamizar economías regionales y proyectarse al mundo.

Embed - CORREDOR TURÍSTICO BINACIONAL

Paso Pehuenche, llave del turismo internacional

En diálogo con SITIO ANDINO, la directora regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) en la Región del Maule, Alejandra Casanova Henríquez, puso en valor el alcance del acuerdo que busca consolidar la cooperación turística entre el sur mendocino y el territorio maulino. La funcionaria destacó que este entendimiento institucional no es un hecho aislado, sino parte de una visión estratégica que reconoce en el Paso Pehuenche un verdadero eje de integración.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 16 de febrero de 2026.
ALTA MONTAÑA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 16 de febrero de 2026
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 1 de febrero de 2026.
ALTA MONTAÑA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 15 de febrero de 2026

El Corredor Pehuenche es mucho más que un paso fronterizo, es una ruta escénica privilegiada, no solo por sus paisajes imponentes, sino por las experiencias que permite articular, la conectividad que facilita y el intercambio que podemos fortalecer entre Argentina y Chile en promoción, información y buenas prácticas.

DSC_7201 (Large)
(Gentileza Jorge Aburto).

(Gentileza Jorge Aburto).

Paso Pehuenche y su diversidad de paisajes

Desde esta perspectiva, el Paso Pehuenche deja de ser únicamente una vía de tránsito para convertirse en protagonista de la conectividad binacional. Su traza atraviesa territorios de marcada identidad, donde la cordillera, los valles y el litoral dialogan en una propuesta turística complementaria y diversa.

Alejandra Casanova definió al Maule como una región “noble, auténtica y natural”, atributos que se reflejan en su oferta de turismo de montaña y aventura, en sintonía con lo que ocurre del lado argentino en distintos puntos del sur mendocino. La cordillera, con sus paisajes imponentes y escenarios propicios para actividades al aire libre, representa uno de los grandes atractivos del corredor.

SAN CLEMENTE
Valles maulinos.

Valles maulinos.

Pero la propuesta maulina no se agota en la montaña. La región cuenta con más de 220 kilómetros de costa sobre el Pacífico, donde numerosas comunas han incorporado al turismo como motor de sus economías locales. A ello se suma el Valle Central, que aporta turismo rural, enoturismo, gastronomía y patrimonio cultural, consolidando una oferta integral que combina naturaleza, identidad y producción.

Este entramado de experiencias potencia al Paso Pehuenche como un gran circuito turístico internacional. La articulación entre municipios, regiones y organismos nacionales permite proyectar un esquema en el que miles de personas puedan transformarse en prestadores de servicios, emprendedores y anfitriones a ambos lados de la cordillera.

DSC_7061 (Large)
Diversidad de paisajes en Paso Pehuenche.

Diversidad de paisajes en Paso Pehuenche.

El desafío, coincidieron desde SERNATUR, es consolidar estándares de calidad, fortalecer la promoción conjunta y generar información accesible para el visitante. En ese marco, el corredor bioceánico Paso Pehuenche, se presenta como una plataforma estratégica no solo para el turismo nacional, chileno y argentino, sino también para captar viajeros internacionales atraídos por destinos auténticos, paisajes de alto impacto y propuestas culturales con identidad propia.

Así, el Paso Pehuenche reafirma su condición de vector de desarrollo, integración y oportunidades, con la cordillera como puente y no como límite.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 14 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 13 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 12 de febrero de 2026

Solo vive en la cordillera y está en peligro crítico: el plan para salvar a la Ranita del Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 10 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 8 de febrero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Por ampliación del metrotranvía, una importante calle de Godoy Cruz quedará intransitable.
¡Atención conductores!

Por ampliación del Metrotranvía, una importante calle de Godoy Cruz queda intransitable

Las Más Leídas

Algunas localidades de Mendoza sufrirán la presencia del Zonda este lunes 16 de febrero.
El clima

Se esperan tormentas con granizo y Zonda este lunes en Mendoza: a qué zonas afectarán

En el lugar del hecho, personal de Policía Científica realizó una inspección ocular minuciosa - Ilustrativa
Participó de un grave homicidio en 2020

Crimen en Godoy Cruz: el amplio historial delictivo del joven asesinado en el Barrio La Gloria

El joven falleció tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios
Tragedia y conmoción

Asesinaron a balazos a un joven de 18 años en pleno Carnaval: hay dos detenidos y serían madre e hijo

Cómo financiar un auto nuevo o usado: las claves de los créditos disponibles en febrero 2026
ATENCIÓN MENDOCINOS

Cómo financiar un auto nuevo o usado: las claves de los créditos disponibles en febrero 2026

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1341 del domingo 15 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1341 del domingo 15 de febrero