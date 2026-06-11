11 de junio de 2026
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Paso Pehuenche

Chile busca transformar Paso Pehuenche en un corredor más competitivo para la región

El corredor internacional Paso Pehuenche gana protagonismo por el crecimiento del tránsito y el intercambio regional.

Autoridades de Chile en Paso Pehuenche, en el límite con Argentina.

Autoridades de Chile en Paso Pehuenche, en el límite con Argentina.

 Por Claudio Altamirano

Con una fuerte señal de continuidad institucional y planificación autoridades de Chile ratificaron nuevos avances orientados a mejorar la operatividad del Paso Pehuenche, al suroeste de Malargüe. Durante una inspección técnica en el Centro Aduanero en Laguna del Maule, se reafirmó el objetivo de consolidar este corredor internacional como eje estratégico para el comercio, el turismo y la integración regional.

La recorrida reunió a representantes del Ejecutivo y del Poder Legislativo chileno, junto a organizaciones vinculadas al funcionamiento del corredor bioceánico Paso Pehuenche, en una instancia que permitió evaluar obras, proyectar nuevas intervenciones y revisar necesidades operativas para acompañar el crecimiento sostenido del tránsito internacional.

Uno de los principales ejes abordados fue el análisis del estado de la Ruta Internacional CH-115 y la evaluación de sectores donde se emplazará el futuro centro aduanero definitivo del lado trasandino. Se trata de una inversión comprometida por el Estado de Chile hace casi un año y que continúa avanzando, independientemente de los cambios de autoridades nacionales.

Embed - PASO PEHUENCHE COMO RUTA ESTRATÉGICA

Compromiso vigente por Paso Pehuenche

En ese sentido, el gobernador de la Región del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, y el alcalde de San Clemente, Juan Rojas Vergara, reafirmaron el compromiso histórico con el desarrollo del Paso Pehuenche, recordando décadas de gestiones que permitieron primero la pavimentación del corredor y posteriormente avanzar hacia una habilitación cada vez más amplia durante el año.

Los avances acompañan el crecimiento del tránsito vehicular registrado en la última década, impulsado por el turismo, el intercambio comercial y el potencial económico de una macrorregión integrada por comunas del Maule y provincias argentinas como Mendoza y La Pampa.

Otro aspecto destacado fue la seguridad vial y la operatividad invernal del corredor. Las autoridades remarcaron la necesidad de sostener el trabajo coordinado entre las vialidades de Chile y Argentina para responder con mayor rapidez ante nevadas y contingencias climáticas.

La comitiva estuvo integrada por el delegado presidencial regional Juan Eduardo Prieto; gobernador regional del Maule Pedro Pablo Álvarez-Salamanca; el jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos, Sergio Salazar; el alcalde Juan Rojas Vergara; y los legisladores nacionales Andrea Valladares y Guillermo Valdés.

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