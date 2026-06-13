13 de junio de 2026
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Sitio Andino
Allanamiento

Dos detenidos tras seis allanamientos por un robo agravado en Maipú

Los operativos permitieron capturar a sospechosos y recuperar objetos robados, además de incautar un arma, celulares y estupefacientes.

Detenidos durante varios allanamientos en Maipú.

Detenidos durante varios allanamientos en Maipú.

Por Sitio Andino Policiales

La Policía de Mendoza realizó seis allanamientos en Maipú en el marco de una causa por robo agravado, que culminaron con dos personas detenidas y el secuestro de distintos elementos vinculados a la investigación.

El procedimiento fue impulsado tras un hecho en el que la víctima fue interceptada por varios individuos, golpeada y despojada de sus pertenencias, lo que dio origen a la pesquisa.

Cómo avanzó la investigación que derivó en dos detenciones en Maipú

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Investigativa Departamental Maipú, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, cuyos efectivos lograron identificar a los presuntos autores y ubicar domicilios clave.

Con esos datos, la Justicia autorizó allanamientos en seis viviendas del departamento, donde se desplegaron los operativos simultáneos.

Como resultado, dos hombres fueron aprehendidos como sospechosos del robo, mientras que una tercera persona quedó a disposición de la Justicia por su posible vinculación con el caso.

Qué elementos secuestraron en los allanamientos de Maipú

Durante los procedimientos, los efectivos incautaron una serie de elementos relevantes para la causa:

  • Una pistola calibre .22 con cargador y municiones.
  • Una réplica de arma de fuego.
  • Teléfonos celulares.
  • Cannabis sativa.
  • La bicicleta robada, que fue recuperada.

Todos estos elementos serán incorporados a la investigación judicial.

Los detenidos quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Maipú, que continuará con el avance del expediente. En paralelo, se analizarán los dispositivos secuestrados con el objetivo de determinar si los implicados están vinculados a otros hechos delictivos en la zona.

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