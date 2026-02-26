Clave para Mendoza: Chile lanza diagnóstico integral para potenciar el Paso Pehuenche

La comparación de las aduanas de Paso Pehuenche: de un lado la chilena, del otro la argentina.

El Estado chileno profundiza su compromiso con el Paso Pehuenche a través de un diagnóstico técnico integral del complejo fronterizo de Laguna del Maule . La iniciativa, articulada entre la Municipalidad de San Clemente y la Universidad de Chile , busca modernizar la infraestructura ante el sostenido crecimiento del tránsito binacional y turístico.

En una señal concreta de la relevancia que el sector gubernamental chileno le asigna al Paso Pehuenche como corredor estratégico para la Región del Maule y la vinculación con Argentina, el Centro Especializado de Ingeniería de la Universidad de Chile, con sede en Talca, presentó oficialmente los alcances que tendrá el “ Diagnóstico Técnico, Propuesta de Normalización y Mejoras de Conservación” del complejo fronterizo emplazado en Laguna del Maule .

La exposición se realizó ante autoridades de la comuna de San Clemente y representantes de distintos organismos del Estado trasandino , en un encuentro que dejó en claro que e l fortalecimiento del Paso Pehuenche forma parte de una agenda prioritaria . El estudio tiene como eje evaluar el estado actual de la infraestructura, verificando el cumplimiento de la normativa técnica vigente y el correcto funcionamiento de sus sistemas, con foco en la seguridad de usuarios y funcionarios.

El diagnóstico abarcará arquitectura, instalaciones eléctricas, climatización, sistemas de agua potable, alcantarillado y condiciones generales de operación . Se trata de un análisis integral que permitirá detectar falencias, proyectar intervenciones y optimizar recursos, en un contexto donde el flujo de usuarios que eligen este corredor andino crece año tras año.

Victoria Basilacos, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, explicó que el organismo cuenta con un área especializada en ensayos, estudios y servicios que permitirá desarrollar un relevamiento exhaustivo. El objetivo no solo es determinar el estado actual del complejo, sino también proponer soluciones técnicas concretas que garanticen su funcionamiento eficiente en el mediano y largo plazo.

WhatsApp Image 2026-02-25 at 14.03.49 Victoria Basilacos.

Compromiso de Chile con Paso Pehuenche

En diálogo exclusivo con SITIO ANDINO, el alcalde de San Clemente, Juan Rojas, subrayó el rol activo del municipio en esta iniciativa. “Firmamos un convenio con el Ministerio del Interior y el Gobierno Regional, donde nosotros haremos un aporte porque el complejo aduanero tiene debilidades o áreas a mejorar”, sostuvo. El jefe comunal remarcó que el crecimiento del tránsito exige actualizar instalaciones cuyo equipamiento, en muchos casos, ya cumplió su vida útil.

En ese marco, Rojas confirmó que la Municipalidad destinará 32 millones de pesos para concretar el contrato con el IDIEM (Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales) de la Universidad de Chile, encargado de ejecutar el estudio. La inversión municipal se complementa con el respaldo del Gobierno central, en una muestra de articulación institucional que refuerza la importancia estratégica del paso.

El alcalde recordó además que en julio de 2025 el Ministerio del Interior de Chile firmó la destinación de un terreno fiscal que permitirá avanzar en el proyecto de reposición y modernización del recinto aduanero. Esa decisión administrativa marcó un hito en la planificación de un nuevo complejo fronterizo con mayor capacidad operativa y mejores estándares en Laguna del Maule.

Piden mejoras para el lado argentino

Sin embargo, Rojas insistió en que el desarrollo pleno del Paso Pehuenche requiere definiciones binacionales. Entre ellas, la implementación de un sistema de control integrado de “doble cabecera”, una propuesta anunciada hace más de una década que contemplaba su localización en Vegas de Letelier, del lado argentino, y que aún no ha sido concretada.

Asimismo, planteó la necesidad de optimizar el complejo de Las Loicas, en Malargüe, para garantizar mayor fluidez en los servicios del corredor bioceánico. “No podemos seguir promoviendo el Paso Pehuenche y no hacer las mejoras necesarias" a ambos lados de la cordillera, enfatizó.

Con este diagnóstico técnico en marcha y la proyección de un nuevo complejo, Chile reafirma su decisión de consolidar al Paso Pehuenche como un eje clave de integración, desarrollo regional y conectividad internacional, enviando una señal clara sobre la prioridad que el Estado le asigna a esta estratégica vía andina.

WhatsApp Image 2026-02-26 at 13.24.25 Sector aduanero en Las Loicas.

Dos realidades distintas en las aduanas de Paso Pehuenche



Las marcadas diferencias entre el complejo chileno del Paso Pehuenche y el sector argentino en Las Loicas vuelven a quedar en evidencia cada temporada. Mientras del lado de Chile los controles se realizan en instalaciones modernas, cerradas y con mayor comodidad para el público en general, en Argentina buena parte de los edificios funcionan bajo comodatos de otras reparticiones públicas.

Allí, no son pocos los viajeros que deben esperar al aire libre, a veces soportando el sol, viento o bajas temperaturas. A las limitaciones estructurales se agregan falencias operativas, como caídas de los sistemas informáticos y horarios restringidos por la disponibilidad de energía eléctrica, suministrada por un grupo generador electrógeno que abastece a todo el paraje cordillerano.