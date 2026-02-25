Renunció todo el gabinete de un intendente tras los magros resultados en las elecciones 2026

Las elecciones municipales del pasado domingo dejaron varios heridos. Uno de los principales afectados por los magros resultados obtenidos por su espacio político en Rivadavia fue el intendente Ricardo Mansur . Como había anticipado Sitio Andino , a raíz de esa situación, todo el gabinete municipal puso su renuncia a disposición del jefe comunal .

Esta medida —que es una práctica usual en política para casos de estas características— no significa puntualmente que se cambien las caras en todas las áreas de gobierno departamental, sino que se libera a Mansur para que realice los movimientos internos que crea necesarios .

Se definirá en tribunales La CGT anticipó que irá a la Justicia si se aprueba la reforma laboral, pero no hará paro

domingo de votación Elecciones 2026 en Rivadavia: Ricardo Mansur fue a votar, con reclamos a la provincia

Lo que sí es seguro es que el intendente implementará modificaciones en el gabinete . El rumor ya había surgido el propio domingo en el búnker del Partido Sembrar —plataforma política del oficialismo rivadaviense— cuando comenzaron a llegar los números de las planillas de los fiscales, que no eran nada favorables .

Finalmente, los 10,88 puntos de diferencia entre la alianza que se impuso en los comicios —La Libertad Avanza + Cambia Mendoza— y la lista del intendente, activaron el plan de renovación en el equipo político de la Municipalidad , que fue ratificado este miércoles.

Ricardo Mansur realizará cambios en su gabinete tras los magros resultados en las elecciones de Rivadavia.

De este modo, Mansur se tomaría unas horas para analizar las necesidades de la Comuna, debilidades y fortalezas; para luego anunciar las modificaciones de nombres en el gabinete.

Elecciones 2026: cuáles fueron los resultados en Rivadavia y cómo quedó conformado el Concejo Deliberante

Con el 100% de las mesas escrutadas, la fuerza más votada en Rivadavia fue LLA + CM, con el 40,45% de los sufragios (9.356 votos). La coalición entre libertarios y radicales colocó —entonces— tres concejales: Magalí Cozzari, Diego Jofré y Marcelo Gómez.

En segundo lugar se ubicó Sembrar, con el 29,57% (6.839 votos). El oficialismo municipal se quedó con las dos bancas restantes que se ponían en juego en el Concejo Deliberante. Rodrigo Godoy y Corina Caruso accedieron al cuerpo legislativo.

Sin alcanzar los apoyos necesarios para ingresar ediles, se situaron Fuerza Justicialista Rivadavia (10,92% - 2.526 votos), Frente Patria (6,78% - 1.569 votos), Frente Libertario Demócrata (4,50% - 1.041 votos), Frente Verde (4,18% - 966 votos) y el Frente de Izquierda (3,60% - 833 votos).

Así, la conformación del HCD de Rivadavia a partir de mayo será la siguiente:

Bloque Cambia Mendoza - UCR (4)

Silvana Francese Alejandro Flores Magalí Cozzari Marcelo Gómez

Bloque Sembrar (4)

Marta Alicia Kihn Engelhardt Luis González García Llauró Rodrigo Godoy Corina Caruso

Bloque La Libertad Avanza (1)

Diego Jofré

Bloque Partido Justicialista (1)