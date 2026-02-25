25 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Renovación política

Renunció todo el gabinete de un intendente tras los magros resultados en las elecciones 2026

Tras los resultados adversos del domingo, los funcionarios pusieron sus cargos a disposición del jefe comunal, que ahora evalúa cambios en su equipo de gobierno.

Primeros efectos de los comicios municipales del domingo.

Primeros efectos de los comicios municipales del domingo.

Foto: Cristian Lozano

Esta medida —que es una práctica usual en política para casos de estas características— no significa puntualmente que se cambien las caras en todas las áreas de gobierno departamental, sino que se libera a Mansur para que realice los movimientos internos que crea necesarios.

Lee además
El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, emitió su voto en estas elecciones 2026.
domingo de votación

Elecciones 2026 en Rivadavia: Ricardo Mansur fue a votar, con reclamos a la provincia
La central obrera tiene preparada su estrategia para enfrentar la reforma laboral.
Se definirá en tribunales

La CGT anticipó que irá a la Justicia si se aprueba la reforma laboral, pero no hará paro

Lo que sí es seguro es que el intendente implementará modificaciones en el gabinete. El rumor ya había surgido el propio domingo en el búnker del Partido Sembrar —plataforma política del oficialismo rivadaviense— cuando comenzaron a llegar los números de las planillas de los fiscales, que no eran nada favorables.

Elecciones 2026 Rivadavia. Ricardo Mansur
Ricardo Mansur realizará cambios en su gabinete tras los magros resultados en las elecciones de Rivadavia.

Ricardo Mansur realizará cambios en su gabinete tras los magros resultados en las elecciones de Rivadavia.

Finalmente, los 10,88 puntos de diferencia entre la alianza que se impuso en los comicios —La Libertad Avanza + Cambia Mendoza— y la lista del intendente, activaron el plan de renovación en el equipo político de la Municipalidad, que fue ratificado este miércoles.

De este modo, Mansur se tomaría unas horas para analizar las necesidades de la Comuna, debilidades y fortalezas; para luego anunciar las modificaciones de nombres en el gabinete.

Elecciones 2026: cuáles fueron los resultados en Rivadavia y cómo quedó conformado el Concejo Deliberante

Con el 100% de las mesas escrutadas, la fuerza más votada en Rivadavia fue LLA + CM, con el 40,45% de los sufragios (9.356 votos). La coalición entre libertarios y radicales colocó —entonces— tres concejales: Magalí Cozzari, Diego Jofré y Marcelo Gómez.

En segundo lugar se ubicó Sembrar, con el 29,57% (6.839 votos). El oficialismo municipal se quedó con las dos bancas restantes que se ponían en juego en el Concejo Deliberante. Rodrigo Godoy y Corina Caruso accedieron al cuerpo legislativo.

Sin alcanzar los apoyos necesarios para ingresar ediles, se situaron Fuerza Justicialista Rivadavia (10,92% - 2.526 votos), Frente Patria (6,78% - 1.569 votos), Frente Libertario Demócrata (4,50% - 1.041 votos), Frente Verde (4,18% - 966 votos) y el Frente de Izquierda (3,60% - 833 votos).

Así, la conformación del HCD de Rivadavia a partir de mayo será la siguiente:

Bloque Cambia Mendoza - UCR (4)

  1. Silvana Francese
  2. Alejandro Flores
  3. Magalí Cozzari
  4. Marcelo Gómez

Bloque Sembrar (4)

  1. Marta Alicia Kihn Engelhardt
  2. Luis González García Llauró
  3. Rodrigo Godoy
  4. Corina Caruso

Bloque La Libertad Avanza (1)

  1. Diego Jofré

Bloque Partido Justicialista (1)

  1. Johanna Genovese
Temas
Seguí leyendo

Cornejo está en el grupo selecto de gobernadores invitados para acompañar a Milei a Estados Unidos

Ruta 40 Sur: ripio en mal estado, situación judicial y un reclamo histórico

Paritarias: nueva reunión y cuarto intermedio para otro sector de trabajadores estatales

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de febrero los estatales

Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias en el Congreso: cuándo y a qué hora

Paritarias: por qué los médicos rechazaron la primera oferta y cuál fue el aumento propuesto

La reforma laboral desata un sismo digital: búsquedas récord, dudas y polarización en redes

Luz verde a un crédito millonario para impulsar obras esenciales en Malargüe

LO QUE SE LEE AHORA
Ruta 40 Sur: ripio en mal estado, situación judicial y un reclamo histórico
Sur mendocino

Ruta 40 Sur: ripio en mal estado, situación judicial y un reclamo histórico

Las Más Leídas

Qué pasó con MasterChef Celebrity y por qué Telefe lo sacó del aire
Sorpresa

Qué pasó con MasterChef Celebrity y por qué Telefe lo sacó del aire

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351

Kennys Palacios, Yanina Zilli y más: cerró la casa de Gran Hermano 2026 con nuevos participantes
Expectativa

Kennys Palacios, Yanina Zilli y más: cerró la casa de Gran Hermano 2026 con nuevos participantes

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de febrero los estatales.
Para tener en cuenta

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de febrero los estatales

Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir
De interés

Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir