La Libertad Avanza + Cambia Mendoza festeja: ganó en tres de los seis municipios

Cornejo y Allasino festejaron en las elecciones 2026. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El promedio general de votantes no superó el 50%, con algunos territorios con mayor participación (Santa Rosa y La Paz) y otros bajando el porcentaje. El escenario social reflejó desconocimiento de la votación y apatía a la hora de acudir a ejercer su derecho político. El dato es preocupante: es el más bajo en Mendoza desde el retorno a la Democracia.

elecciones san rafael escrutinio Elecciones 2026: los sorpresivos resultados en San Rafael, que le dan el triunfo a LLA + CM. Elecciones 2026: quiénes ganaron en Luján, Maipú, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz Antes de lo previsto —pasadas las 20— la Junta Electoral publicó los resultados oficiales, con un escrutinio ágil a raíz de que en esta oportunidad se contabilizó solo una categoría (a excepción de San Rafael, donde se votaron dos). Lo cierto es que los números no varían demasiado de lo que manejaban las encuestas de las últimas semanas.

Finalizados los comicios, el denominador común era el optimismo de los oficialismos de las seis comunas, confiadas en que las intendencias celebrarían un triunfo en sus territorios. Al correr de los minutos y recibiendo las planillas de los fiscales, las sensaciones fueron variando en consonancia con los datos.

allasino stevanato destefanis ubieta intendentes Los cuatro intendentes que obtuvieron triunfos en sus territorios en las elecciones 2026. Cuatro jefes comunales —Esteban Allasino (Luján), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz) y Matías Stevanato— aseguraron su triunfo, validando la estrategia de desdoblar sus elecciones municipales de las legislativas celebradas en octubre de 2025, en las que La Libertad Avanza + Cambia Mendoza arrasó en la provincia, con el arrastre del también arrasador triunfo del mileísmo a nivel nacional. En tanto que en San Rafael y Rivadavia, LLA + CM se impuso sobre los oficialismos locales: el Partido Justicialista, en San Rafael; y el Partido Sembrar —de Ricardo Mansur—, en Rivadavia. Un dato curioso que le da cierto aire al peronismo sanrafaelino: en la categoría de convencionales municipales, el primer lugar quedó en manos de "San Rafael en Marcha", que llevó al diputado nacional Emir Félix a la cabeza. Escuela Virgen de la Carrodilla, Luján de Cuyo, elecciones 2026 Escasa participación ciudadana en las elecciones 2026 en Mendoza.