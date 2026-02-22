La Libertad Avanza + Cambia Mendoza festeja: ganó en tres de los seis municipios

Con muy baja participación ciudadana, las elecciones 2026 que se llevaron adelante este domingo en seis departamentos de Mendoza —Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz—, dejaron un buen sabor de boca para La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, que se impuso en tres comunas, dos de las cuales no gobierna. Los comicios definieron la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, además de convencionales municipales en el municipio sureño.
El promedio general de votantes no superó el 50%, con algunos territorios con mayor participación (Santa Rosa y La Paz) y otros bajando el porcentaje. El escenario social reflejó desconocimiento de la votación y apatía a la hora de acudir a ejercer su derecho político. El dato es preocupante: es el más bajo en Mendoza desde el retorno a la Democracia.
Elecciones 2026: quiénes ganaron en Luján, Maipú, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz
Antes de lo previsto —pasadas las 20— la Junta Electoral publicó los resultados oficiales, con un escrutinio ágil a raíz de que en esta oportunidad se contabilizó solo una categoría (a excepción de San Rafael, donde se votaron dos). Lo cierto es que los números no varían demasiado de lo que manejaban las encuestas de las últimas semanas.
Finalizados los comicios, el denominador común era el optimismo de los oficialismos de las seis comunas, confiadas en que las intendencias celebrarían un triunfo en sus territorios. Al correr de los minutos y recibiendo las planillas de los fiscales, las sensaciones fueron variando en consonancia con los datos.
En tanto que en San Rafael y Rivadavia, LLA + CM se impuso sobre los oficialismos locales: el Partido Justicialista, en San Rafael; y el Partido Sembrar —de Ricardo Mansur—, en Rivadavia. Un dato curioso que le da cierto aire al peronismo sanrafaelino: en la categoría de convencionales municipales, el primer lugar quedó en manos de "San Rafael en Marcha", que llevó al diputado nacional Emir Félix a la cabeza.