29 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Quién ganó en cada provincia y departamento

Resultados elecciones 2025 en Mendoza y Argentina: todos los mapas y datos, distrito por distrito

Los comicios legislativos redefinieron el mapa político del país: La Libertad Avanza ganó en 15 distritos y amplió su poder en el Congreso. Cómo quedó la Legislatura de Mendoza.

Mapas elecciones 2025
Por Sitio Andino Política

Ni las encuestas más optimistas anticipaban un triunfo tan contundente como el que logró La Libertad Avanza en las elecciones 2025. El partido del presidente Javier Milei se impuso en 14 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sumando el 40,7% de los votos a nivel nacional en la categoría diputados, y el 42% en el apartado de senadores. En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con el 34,9 y el 36,9 por ciento, respectivamente.

Embed

Como tercera fuerza, lejos de las dos primeras, se posicionó la coalición Provincias Unidas, impulsada por algunos gobernadores y que en las urnas fue víctima de la polarización que atravesó a todo el territorio nacional. Sumó el 7,4 por ciento de los sufragios.

Lee además
Los datos que dejó el escrutinio del domingo en Mendoza.
Más de lo que dejaron las comicios

Los que se quedaron en casa y la caída del voto en blanco: el pulso de las urnas en Mendoza
Conocé la nueva conformación de las dos cámaras legislativas.
Los números finos

Legislatura: los que entran, los que se quedan y los que se van con los resultados de las elecciones

Cómo quedó el reparto de fuerzas en el Congreso con los resultados de las elecciones 2025

Si bien restan los resultados del escrutinio definitivo y hay jurisdicciones —como La Rioja— donde las diferencias entre primero y segundo son exiguas, el mapa de las dos cámaras parlamentarias quedó con una nueva configuración, donde el oficialismo tendrá mayor representación y mejor panorama para implementar las reformas propuestas por Casa Rosada.

En Diputados, La Libertad Avanza pasará de tener 37 a 92 bancas a partir del 10 de diciembre. El oficialismo había puesto en juego solo ocho escaños y obtuvo 63, lo que implica una ganancia neta de 56 lugares.

Por su parte, Fuerza Patria (hoy Unión por la Patria) seguirá siendo el bloque con mayor representación, con 98 bancas en la nueva Cámara. Sin embargo, perdió tres respecto de la composición anterior, ya que renovaba 48 y consiguió 45.

El resto de los escaños se repartirá entre Provincias Unidas, el PRO, la Unión Cívica Radical, el Frente de Izquierda y otras fuerzas provinciales. Sin embargo, habrá que ver cómo se comportan los nuevos legisladores una vez asumidos en el cargo, y si se mantienen en los bloques por los que fueron electos.

Embed

En cuanto al Senado, el oficialismo pasará de siete a 20 legisladores propios sobre un total de 72 bancas. Tras imponerse en seis de las ocho provincias en disputa, La Libertad Avanza quedó muy cerca de alcanzar los 25 votos necesarios para sostener los vetos presidenciales y a 17 del quórum propio, una cifra que podría lograr con el apoyo de los sectores “dialoguistas”.

En tanto, el peronismo puso en juego 15 bancas y solo retuvo nueve. El interbloque liderado por José Mayans perdió seis senadores, quedando con un total de 28 integrantes.

Embed

La Libertad Avanza arrasó en Mendoza: ganó en 16 departamentos

La victoria de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en la provincia fue contundente y le otorgó al mileísmo el mayor triunfo de todo el país, con un 53,63% de votos, más del doble que lo que obtuvo Fuerza Justicialista, que quedó segunda con el 25,20 por ciento. Tercero, lejos, quedó el Frente Verde con el 7,98% de los sufragios.

Embed

El oficialismo se impuso en 16 de los 18 departamentos y solo fue derrotado en los dos menos poblados: Santa Rosa y La Paz, donde se impuso el peronismo.

Embed

En cuanto a la Legislatura, el gobierno provincial quedó muy cerca de tener los dos tercios propios, con los cuales podría aprobar la autorización de endeudamiento y avanzar hacia una reforma de la Constitución Provincial, entre otros proyectos que requieren mayorías especiales.

Embed

El bloque de LLA+CM obtuvo 31 escaños y ponía 24 en juego. El Partido Justicialista, ganó doce bancas, pero ponía en juego trece, por lo tanto el resultado final es negativo. Los libertarios ya anunciaron que armarán un bloque propio, pero seguramente acompañen la mayoría de las iniciativas que envíe el Ejecutivo provincial.

Embed

Tendremos una representación parlamentaria muy nutrida, producto de un espaldarazo al gobierno para seguir trabajando por una mejor administración y por el crecimiento económico de Mendoza”, celebró Cornejo al repasar este escenario legislativo.

Embed

Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025 en Luján de Cuyo: qué se juega en el Concejo Deliberante

Elecciones 2025 en Rivadavia: qué se juega en el Concejo Deliberante

Los votos en blanco hablan: ¿entendimos cómo votar con la doble Boleta Única en Mendoza?

Dónde pago la multa por no votar en estas elecciones 2025

Elecciones 2025 en La Paz: qué se juega en el Concejo Deliberante

Elecciones 2025 en Santa Rosa: qué se juega en el Concejo Deliberante

Elecciones 2025 en Maipú: qué se juega en el Concejo Deliberante

Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Javier Milei convocó a los gobernadores afines, pero Alfredo Cornejo no asistirá video
Este jueves

Milei convocó a los gobernadores afines, pero Cornejo no asistirá

Las Más Leídas

Sebastián Ferreyra junto a su madre Belén Luna con el estudio médico que demuestra el estado de su columna. video
Contrarreloj para una cirugía vital

Un joven de San Rafael podría quedar sin su operación por una deuda del Estado

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura

Las vainas y monedas secuestradas en Guaymallén.
un detenido

Importante secuestro de bronce tras un operativo en Guaymallén

Grave caso de violencia de género en Guaymallén. 
el agresor está libre

Brutal paliza de un hombre a su pareja en Guaymallén

Importante robo en la empresa Huincan de Coquimbito, Maipú.
no hay detenidos

Suculento robo en una empresa de Maipú

Te Puede Interesar

Avanza PSJ Cobre Mendocino: obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental y busca aval legislativo.
Minería

Avanza PSJ Cobre Mendocino: obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental y busca aval legislativo

Por Sitio Andino Política
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de octubre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de octubre los estatales

Por Sitio Andino Economía
El menor está internado en el hospital Central. 
circulaba en bicicleta

Un menor está grave tras ser atropellado en Las Heras

Por Pablo Segura