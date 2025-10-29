Productores activaron quemas por las heladas, pero el frío fue menor al esperado

La baja de temperaturas que se apoderó de la provincia desde el último fin de semana dejó a comunas con mínimas negativas en las últimas horas. Por temor a que los cultivos se vieran afectados por heladas , productores de varias zonas realizaron quemas de defensa activa aunque, afortunadamente, el frío no fue tan inclemente y no hubo grandes daños.

Pronósticos de organismos provinciales advirtieron el pasado martes que si se despejaba, el termómetro iba a descender hasta los -3.5° en zonas productivas del Valle de Uco o Malargüe . Para alivio de vecinos y productores, la humedad provocó que se nublara en varias localidades, por lo que se frenó el descenso de las temperaturas y las mínimas se estancaron en torno a -1.5°C y -2°C.

" La helada no fue tan fuerte como se preveía porque se nubló y tuvimos suerte", expresó a Sitio Andino el presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva . No obstante, quienes salían a la ruta o se asomaban a la calle en localidades del Este observaron un intenso humo negro que no permitía ver más allá de algunos metros. Esto se debe a que, a modo de prevención , muchos productores hicieron quemas para evitar la pérdida de sus cultivos.

" Hubo gente que quemó , por el lado Vista Flores , por ejemplo, pero eso sería para adelantarse a un frío que [no llegó como se esperaba]. Pero por el desarrollo de la fruta u otros cultivos, hasta dos o tres decimas aguantan", completó Leiva . En imágenes a las que pudo acceder este medio, se puede ver que productores de Costa de Araujo también implementaron estos mecanismos a modo de precaución. La humareda llegó hasta zonas del Algarrobal .

En horas de la mañana, desde la ruta se pudo ver humo por las quemas de defensa activa realizadas para proteger la producción.

En regiones como Dubois en Tupungato y Ciudad de Tunuyán también se realizó defensa activa, al igual que hacia el Este de la provincia. Si bien aún es muy pronto para conocer cuál sería la gravedad de la situación, en Santa Rosa, La Paz y sectores periféricos del Oasis Este podrían presentarse daños. En zonas de Las Heras, Lavalle y Luján de Cuyo (Oasis Norte), el riesgo es moderado, pero los efectos no son generalizados. En el Oasis Sur, por otro lado, el riesgo es considerable en gran parte del territorio.

Las temperaturas en el Valle de Uco:

Tupungato:

El Peral -0,2

Dubois -1,7

La Estacada -2,9

Tunuyán:

Tunuyan -1,8

Amarga 0,4

Vista Flores. 0,4

Colonia Las Rosas -0,5

San Carlos:

La Consulta -0,2

El Cepillo 1

Casas Viejas 0

Pareditas 2,9

Esta semana, el gobierno provincial habilitó a 11 departamentos para que radiquen las denuncias pertinentes por los daños que ocasionaron las heladas del 6 de octubre.

¿Hasta cuándo sigue el frío en Mendoza?

La localidad con temperaturas más bajas durante las últimas horas fue Cuadro Benegas, en San Rafael, con una mínima de -1.6°C. Para zonas del Este, Sur y Norte, hasta ayer se preveía una mínima de 3°C, mientras que en el Valle de Uco y Malargüe se esperaba que sería entre -3 °C y -2 °C.

heladas activa.jpg

Ahora, con el cielo más despejado, el frío comenzó a ceder y las marcas térmicas comienzan a subir. Para hoy, la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC) estima que la máxima en el llano llegue a los 21°C y la mínima a los 5°C . Para el Valle de Uco, otros pronósticos prevén una máxima de 24°C y mínimas en torno a los 2°C.

Atención productores: dónde realizar el reclamo por daños

El Gobierno de Mendoza informó cuándo y cómo se deben realizar las denuncias por daños climáticos, de acuerdo a lo establecido en la la Ley de Emergencia Agropecuaria de Mendoza 9083.

Apertura del registro : Una vez ocurrida la contingencia, la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC) , como autoridad de aplicación, evalúa la magnitud del evento mediante datos meteorológicos y observaciones en terreno . Tras esta evaluación, abre un registro oficial de denuncias específico para ese evento.

: Una vez ocurrida la contingencia, la , como autoridad de aplicación, evalúa la magnitud del evento mediante . Tras esta evaluación, abre un registro oficial de denuncias específico para ese evento. Denuncia del productor : El productor afectado debe presentar su denuncia dentro de los plazos establecidos. Es un requisito indispensable que el inmueble esté inscripto en el Registro del Uso de la Tierra (RUT-SIA) .

: El productor afectado debe presentar su denuncia dentro de los plazos establecidos. Es un que el inmueble esté inscripto en el . Tasación y certificación: La DCC realiza una evaluación técnica (tasación) en el campo para cuantificar el porcentaje de daño. Tras ello, emite un acta y, al finalizar la temporada, el certificado definitivo que determina si corresponde la Emergencia o el Desastre Agropecuario.

Heladas, producción Las heladas, un fenómeno típico en Mendoza y, particularmente, en el Valle de Uco, suelen extenderse durante los meses de primavera,

Plazos para denunciar

La reglamentación de la ley establece plazos estrictos que varían según el evento:

Granizo o viento : El productor tiene 10 días hábiles para denunciar, contados a partir del primer día hábil siguiente al evento.

: El productor tiene 10 días hábiles para denunciar, contados a partir del primer día hábil siguiente al evento. Heladas tardías : El plazo también es de 10 días hábiles, pero el conteo comienza después de un período de observación de 20 días corridos posteriores a la helada. Este tiempo permite evaluar el daño en el cultivo.

: El plazo también es de 10 días hábiles, pero el conteo comienza después de un período de observación de 20 días corridos posteriores a la helada. Este tiempo permite evaluar el daño en el cultivo. El trámite de denuncia se puede realizar a través del RUT – SIA (https://sia.mendoza.gov.ar/account/login) o bien en las delegaciones y centros receptores de la DCC.

Diferencias entre Emergencia y Desastre Agropecuario

El certificado que se emite y los beneficios asociados dependen del porcentaje de daño certificado:

Se declara Desastre Agropecuario cuando el daño es igual o mayor al 80%. Esto da acceso a los máximos beneficios, como la exención total de impuestos inmobiliarios y cánones de riego.

cuando el daño es igual o mayor al 80%. Esto da acceso a los máximos beneficios, como la exención total de impuestos inmobiliarios y cánones de riego. La Emergencia Agropecuaria es un daño de entre 50% y 79%. Los beneficios incluyen, una bonificación del 50% en los cánones de riego y del 25% en la energía para riego.

La denuncia a tiempo es el primer eslabón para acceder a las herramientas de ayuda estatal que buscan paliar las pérdidas y facilitar la recuperación de los productores mendocinos.