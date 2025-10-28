Heladas del 6 de octubre: habilitan denuncias en 11 departamentos mendocinos

Productores de Mendoza podrán denunciar daños por heladas hasta el 7 de noviembre.

Tras las heladas registradas el 6 de octubre, la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC) habilitó el registro de denuncias por daños agrícolas en los oasis Norte, Este, Centro y Sur de Mendoza. Los productores tienen tiempo hasta principios de noviembre para realizar el trámite online o presencialmente en las sedes del organismo provincial.

La entidad dependiente del Ministerio de Producción de Mendoza comunicó que el trámite podrá efectuarse hasta el 7 de noviembre, tanto de forma virtual, a través del Sistema de Información Agrícola (SIA) –disponible en www.sia.mendoza.gov.ar–, como presencialmente en las delegaciones y centros receptores de la DCC.

Heladas, producción La disposición abarca distritos productivos de Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear y San Rafael, donde las bajas temperaturas del lunes 6 ocasionaron daños en superficies cultivadas con vid, frutales y hortalizas.

De acuerdo con la Ley de Emergencia Agropecuaria, una vez ocurrida una helada, deben transcurrir 20 días corridos para que técnicos de la DCC puedan evaluar los daños efectivos sobre los cultivos. Cumplido ese plazo, el organismo habilita un período de 10 días hábiles para que los productores afectados realicen la denuncia correspondiente.

Distritos habilitados para hacer denuncias por heladas Oasis Este Junín: Mundo Nuevo, Andrade y Los Árboles, Medrano y Phillips.

Rivadavia: Los Campamentos, Rivadavia, La Reducción, La Libertad, Santa María de Oro, El Mirador, Medrano y La Central.

San Martín: El Espino, Alto Verde, Montecaseros, Chapanay y El Ramblón.

Santa Rosa: 12 de Octubre, La Dormida, Las Catitas y Santa Rosa. Oasis Norte Maipú: Rodeo del Medio.

Luján de Cuyo: Las Compuertas, Carrizal y Agrelo. Oasis Centro San Carlos: Chilecito, Eugenio Bustos, Villa San Carlos y La Consulta.

Tupungato: La Arboleda, El Zampal, El Zampalito, Cordón del Plata, Gualtallary, Villa Bastías y San José.

Tunuyán: Colonia Las Rosas, El Algarrobo, La Primavera, Colonia Las Rosas, El Totoral, Campo Los Andes, Vista Flores, Los Sauces, Tunuyán, Villa Seca y Las Pintadas. Oasis Sur San Rafael: Villa 25 de Mayo, Cuadro Benegas, Rama Caída, Las Paredes, San Rafael, Cuadro Nacional, Cañada Seca, La Llave, Goudge, Monte Comán, Las Malvinas, Villa Atuel, Jaime Prats y Real del Padre.

General Alvear: General Alvear, Alvear Oeste, Bowen y San Pedro del Atuel.

: Una vez ocurrida la contingencia, la , como autoridad de aplicación, evalúa la magnitud del evento mediante . Tras esta evaluación, abre un registro oficial de denuncias específico para ese evento. Denuncia del productor : El productor afectado debe presentar su denuncia dentro de los plazos establecidos. Es un requisito indispensable que el inmueble esté inscripto en el Registro del Uso de la Tierra (RUT-SIA) .

: El productor afectado debe presentar su denuncia dentro de los plazos establecidos. Es un que el inmueble esté inscripto en el . Tasación y certificación: La DCC realiza una evaluación técnica (tasación) en el campo para cuantificar el porcentaje de daño. Tras ello, emite un acta y, al finalizar la temporada, el certificado definitivo que determina si corresponde la Emergencia o el Desastre Agropecuario. Plazos para denunciar La reglamentación de la ley establece plazos estrictos que varían según el evento: Granizo o viento : El productor tiene 10 días hábiles para denunciar, contados a partir del primer día hábil siguiente al evento.

: El productor tiene 10 días hábiles para denunciar, contados a partir del primer día hábil siguiente al evento. Heladas tardías : El plazo también es de 10 días hábiles, pero el conteo comienza después de un período de observación de 20 días corridos posteriores a la helada. Este tiempo permite evaluar el daño en el cultivo.

: El plazo también es de 10 días hábiles, pero el conteo comienza después de un período de observación de 20 días corridos posteriores a la helada. Este tiempo permite evaluar el daño en el cultivo. El trámite de denuncia se puede realizar a través del RUT – SIA (https://sia.mendoza.gov.ar/account/login) o bien en las delegaciones y centros receptores de la DCC.