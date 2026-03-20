La economía argentina crece 4,4% en 2025, pero la actividad se frena en el último trimestre

La economía argentina experimentó un crecimiento de 4,4% en 2025 , según los datos relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El crecimiento interanual del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 se explicó por el aumento del consumo privado (7,9%) , el consumo público (0,2%), las exportaciones (7,6%) y la formación bruta de capital fijo (16,4%).

En cuanto a la oferta, los sectores que registraron mayores subas fueron intermediación financiera (24,7% interanual) , explotación de minas y canteras (8,0% interanual) y hoteles y restaurantes (7,4% interanual) . El cuarto lugar fue para agricultura, ganadería, caza y silvicultura (6,2%), seguida de construcción (4,3%).

Por el contrario, pesca mostró una caída de 15,2% interanual y hogares privados con servicio doméstico retrocedió 1,1% entre 2024 y 2025. Servicios sociales y de salud (-0,2%) y administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1%).

A precios corrientes, el consumo privado representó el 70,0% del PIB, seguido por la formación bruta de capital fijo (16,0% del PIB), las exportaciones (15,6% del PIB) y el consumo público (14,9% del PIB).

“El PIB a precios constantes alcanzó un máximo histórico en 2025, ubicándose 1,1% por encima del promedio de 2022 (máximo previo). 12 de los 16 sectores de actividad registraron subas respecto al año 2024. Entre ellos se destacaron Hoteles y restaurantes (+7,4%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+6,2%) y Construcción (+4,3%)”, celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red social X.

Durante el cuarto trimestre de 2025, el PIB registró un crecimiento de 0,6% en términos desestacionalizados frente al trimestre anterior. En el análisis por componentes de la demanda, las exportaciones aumentaron 5,0% y el consumo privado subió 1,7%, ambos en la comparación trimestral desestacionalizada. El consumo público disminuyó 1,0% y la formación bruta de capital fijo retrocedió 2,8 por ciento.

En la comparación interanual, la economía mostró una suba de 2,1% durante el cuarto trimestre. Entre los componentes de la demanda, las exportaciones presentaron el mayor incremento, con 10,9% respecto al mismo período del año anterior. En cuanto a los sectores de actividad, destacaron las subas en intermediación financiera (17,2% interanual), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (16,1% interanual) y pesca (10,6% interanual).