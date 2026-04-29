30 de abril de 2026
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Javier Milei

En la Expo EFI, Javier Milei aseguró que la economía creció y cuestionó a los medios

El Presidente volvió a confrontar con la prensa, defendió el ajuste y aseguró que su gestión logró crecimiento económico, con elogios al ministro Luis Caputo.

En la Expo EFI, Javier Milei aseguró que la economía creció y cuestionó a los medios

En la Expo EFI, Javier Milei aseguró que la economía creció y cuestionó a los medios

“Las barbaridades que dicen los medios de comunicación nunca las vi en mi vida. Entiendo que no me quieran, pero por lo menos primero los datos. Los datos arriba de la mesa, así no tenemos que estar soportando mentiras y calumnias”, sostuvo el mandatario al iniciar su discurso.

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Luego de esa afirmación, Milei se dedicó a ponderar su gestión, con datos concretos que muestran, desde su visión, cómo mejoró la economía a partir de su llegada a la Casa Rosada.

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Nuevo discurso de Javier Milei: economía, desarrollo y reclamos

También, tuvo tiempo para hablar de teoría económica y del progreso tecnológico, citando a Joseph Alois Schumpeter. Explicó cómo se genera un rendimiento creciente y habló de los límites de la división del trabajo de acuerdo a la visión de Adam Smith.

“Que quiere decir división del trabajo: que si vamos a dividir el trabajo entre más gente, nos vamos a especializar en menos cosas. El Profe de Pablo lo explica muy bien con el ejemplo del médico en un pueblo chico”, comentó. Y dijo que “abrazar las ideas de la libertad paga”.

Desde que este Gobierno llegó hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad, metiendo 15 puntos de ajuste. Eso implicó devolverles a los argentinos 100 mil millones de dólares. Desde que este Gobierno llegó hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad, metiendo 15 puntos de ajuste. Eso implicó devolverles a los argentinos 100 mil millones de dólares.

En esa línea, se jactó de estar al frente “del Gobierno más reformista de la historia” quitando “regulaciones a diario”. “Nunca un país hizo un avance tan grande en tan poco tiempo, bajamos 30 puntos el gasto del público. Y no tuvimos una guerra. Nos decían que iba a salir mal pero la economía creció 10%, sacamos a millones de personas en la pobreza”, expresó.

Acto seguido, valoró la tarea del titular de Economía, Luis “Toto” Caputo: “No se enamora de ninguna pelotudez, es un tipo brillante. Porque además no hay tiempo ni margen para equivocarse”.

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