26 de abril de 2026
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Javier Milei

Milei repudió el ataque contra Trump y festejó que saliera ileso

La administración argentina a cargo de Javier Milei expresó su “más enérgico repudio” al ataque y apuntó contra “la retórica violenta”.

Donald Trump felicitó a Javier Milei por la victoria en las elecciones legislativas.

Donald Trump felicitó a Javier Milei por la victoria en las elecciones legislativas.

A través de un comunicado oficial, la administración argentina expresó su “más enérgico repudio” al ataque y apuntó contra “la retórica violenta” que, como señalaron desde Casa Rosada, alimenta este tipo de hechos.

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Repudio al ataque contra Donald Trump

Según pudo saber NA, el incidente ocurrió durante la tradicional cena de corresponsales en Washington, donde el Servicio Secreto activó rápidamente el protocolo de seguridad y evacuó al mandatario estadounidense junto a otros funcionarios presentes.

En el mensaje difundido por el Gobierno argentino también se destacó que Trump haya salido ileso del ataque y se expresó solidaridad con las autoridades y el pueblo estadounidense tras lo ocurrido.

El episodio generó repercusión internacional y distintos líderes políticos manifestaron su rechazo al hecho, mientras que las autoridades norteamericanas avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo.

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