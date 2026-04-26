Donald Trump fue evacuado, tras los disparos en el Hotel Hilton e identificó al tirador en su red social

El momento en el que Donald Trump es evacuado de la sala del Hotel Washington Hilton.

Una noche que debía ser protocolar terminó marcada por el pánico y la evacuación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , luego de que se escucharan disparos durante la tradicional cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca . El atacante fue reducido por las fuerzas de seguridad y quedó detenido mientras avanza la investigación.

El episodio ocurrió pocos minutos después del inicio del evento que tuvo lugar en el Hotel Washington Hilton , en la capital estadounidense, cuando se escucharon fuertes estruendos en el lobby. Rápidamente, el Servicio Secreto activó el protocolo de seguridad. En medio de la confusión, periodistas, funcionarios y legisladores presentes se tiraron al suelo para protegerse, mientras los agentes escoltaban rápidamente al presidente fuera del salón.

Según imágenes registradas por agencias y medios locales, los efectivos irrumpieron en el escenario con armas desenfundadas para retirar a Trump, a la primera dama Melania Trump, al vicepresidente JD Vance y a otros altos funcionarios del Gobierno.

De acuerdo con reportes oficiales, un agente gritó “¡Disparos!” durante los primeros momentos del incidente, lo que desató el pánico en el interior del hotel. Testigos aseguraron haber escuchado al menos tres detonaciones y observaron a un hombre caer mientras los agentes tomaban posiciones en distintos sectores del edificio.

Embed 1st video of moving Trump shooter '31yo Californian Cole Tomas Allen' being detained https://t.co/D33GaTMDEu pic.twitter.com/Jv3wNMtb7g — RT (@RT_com) April 26, 2026

Entre los asistentes evacuados también se encontraban el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard y el director del FBI, Kash Patel.

El atacante fue identificado y permanece detenido

Horas después del incidente, el propio Trump confirmó que el tirador fue detenido y compartió en su red social Truth Social fotografías del sospechoso. En las imágenes difundidas se observa a un hombre en el suelo, con el torso desnudo y las manos esposadas por la espalda.

Según medios estadounidenses y fuentes citadas por la agencia AP, el atacante fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente en Torrance, California, y graduado en el Instituto Tecnológico de California (Caltech). El hombre, de acuerdo con CNN, trabaja como profesor en C2 Education, una empresa de preparación para exámenes y tutorías ubicada al sur de dicho Estado.

cole tomas alle tirador donald trump 25 04 2026 En la red Truth Social, Donald Trump compartió una imagen del presunto tirador del Hotel Washington Hilton. Foto: Donald Trump en Truth Social.

En un primer momento, versiones surgidas desde el interior del evento indicaban que el atacante había sido abatido durante el operativo. Minutos más tarde, el presidente aclaró que el sospechoso estaba vivo y bajo custodia, siendo interrogado por las autoridades.

Trump explicó que el agresor portaba “un arma muy poderosa” y que llegó a disparar contra un agente de seguridad, quien sobrevivió gracias a que llevaba puesto un chaleco antibalas. Además, precisó que el ataque se produjo desde una distancia aproximada de 50 yardas (unos 45 metros), lo que —según afirmó— permitió contener la situación antes de que alcanzara el salón principal.

Investigación en curso y posibles cargos

Tras el ataque, las autoridades federales iniciaron un amplio operativo de investigación. El presidente adelantó que se presentarían cargos por armas y agresión, mientras que el fiscal general Todd Blanche confirmó que ya se estaban preparando las imputaciones correspondientes.

posteo de donald trump en truth social donde habla del atentado Posteo de Donald Trump en Truth Social tras el tiroteo: "Qué noche en D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico". Foto: Captura.

Asimismo, Trump indicó que agentes federales comenzaron allanamientos en la vivienda del sospechoso, en busca de pruebas adicionales que permitan esclarecer los motivos del ataque.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, informó que los investigadores se encuentran analizando restos balísticos, entre ellos el arma larga utilizada y los casquillos hallados en el lugar. También solicitó la colaboración de cualquier persona que tenga información relevante sobre el atacante o sus antecedentes.