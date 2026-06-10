Irán y Estados Unidos desafían el alto al fuego con nuevos ataques cruzados.

La tensión en Medio Oriente continúa escalando luego de que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informara este miércoles el lanzamiento de drones y misiles de largo alcance contra instalaciones militares que albergan tropas de Estados Unidos en Kuwait, Bahréin y Jordania .

Esto se dio tras las hostilidades en la región que se registraron durante el fin de semana, cuando Irán e Israel intercambiaron sus primeros ataques directos en meses, y luego de que Irán derribara un helicóptero estadounidense mientras patrullaba el estrecho de Ormuz . Esto puso a prueba el acuerdo de alto al fuego que anunció el presidente norteamericano Donald Trump el martes pasado.

Según Noticias Argentinas, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní condenó la última "agresión militar". A través de un comunicado indicó que, tras el derribo del helicóptero Apache, Estados Unidos perpetró ataques "brutales" contra zonas del sur de Irán en las primeras horas del miércoles, lo que definió como una "violación flagrante" de la Carta de las Naciones Unidas.

ah-64-helicóptero ejercito estados unidos Helicóptero "Apache" de Estados Unidos.

Ante esto, las Fuerzas Armadas iraníes, asestaron "duros golpes" a bases e instalaciones norteamericanas en la región de Asia Occidental, detalló el informe. Además, dicho ministerio pidió que se impida a los países de la región que sus territorios e infraestructuras sean utilizados para planificar, organizar, ejecutar y apoyar "actos de agresión" contra Irán, advirtiendo sobre posibles acciones de represalia.

Tras los ataques, el canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, mantuvo conversaciones telefónicas separadas con sus homólogos turco y saudí, Hakan Fidan y Faisal bin Farhan Al Saud, para abordar los últimos acontecimientos regionales, informó el ministerio.

Bases militares de Estados Unidos atacadas

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán confirmó que lanzó ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania durante la madrugada de este miércoles.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos indicó a través de la red social X que sus fuerzas completaron ataques de "legítima defensa" contra objetivos iraníes en respuesta al "derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense". Y añadió que la operación fue una "respuesta proporcional a los recientes ataques contra tropas estadounidenses y buques mercantes internacionales que navegan en aguas regionales".