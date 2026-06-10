10 de junio de 2026
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Irán

Irán y Estados Unidos desafían el alto al fuego con nuevos ataques cruzados

Estados Unidos atacó la zona sur de Irán y este país respondió con misiles y drones contra bases militares norteamericanas.

Irán y Estados Unidos desafían el alto al fuego con nuevos ataques cruzados.

Irán y Estados Unidos desafían el alto al fuego con nuevos ataques cruzados.

Por Sitio Andino Mundo

La tensión en Medio Oriente continúa escalando luego de que la Guardia Revolucionaria Islámica deIrán informara este miércoles el lanzamiento de drones y misiles de largo alcance contra instalaciones militares que albergan tropas de Estados Unidos en Kuwait, Bahréin y Jordania.

Ataque de Estados Unidos y contraofensiva iraní

Según Noticias Argentinas, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní condenó la última "agresión militar". A través de un comunicado indicó que, tras el derribo del helicóptero Apache, Estados Unidos perpetró ataques "brutales" contra zonas del sur de Irán en las primeras horas del miércoles, lo que definió como una "violación flagrante" de la Carta de las Naciones Unidas.

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Helicóptero

Helicóptero "Apache" de Estados Unidos.

Ante esto, las Fuerzas Armadas iraníes, asestaron "duros golpes" a bases e instalaciones norteamericanas en la región de Asia Occidental, detalló el informe. Además, dicho ministerio pidió que se impida a los países de la región que sus territorios e infraestructuras sean utilizados para planificar, organizar, ejecutar y apoyar "actos de agresión" contra Irán, advirtiendo sobre posibles acciones de represalia.

Tras los ataques, el canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, mantuvo conversaciones telefónicas separadas con sus homólogos turco y saudí, Hakan Fidan y Faisal bin Farhan Al Saud, para abordar los últimos acontecimientos regionales, informó el ministerio.

Bases militares de Estados Unidos atacadas

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán confirmó que lanzó ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania durante la madrugada de este miércoles.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos indicó a través de la red social X que sus fuerzas completaron ataques de "legítima defensa" contra objetivos iraníes en respuesta al "derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense". Y añadió que la operación fue una "respuesta proporcional a los recientes ataques contra tropas estadounidenses y buques mercantes internacionales que navegan en aguas regionales".

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