9 de junio de 2026
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Donald Trump

Trump anticipó avances sobre el acuerdo de paz con Irán tras el cese de ataques

Donald Trump afirmó que las negociaciones con Irán atraviesan su etapa decisiva. Además, anticipó que el acuerdo podría concretarse en apenas unos días.

Donald rump habló de avances concretos en negociaciones de paz en Oriente Medio.

Donald rump habló de avances concretos en negociaciones de paz en Oriente Medio.

Foto: NA
Por Sitio Andino Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las negociaciones para estabilizar la situación en Oriente Medio se encuentran en su tramo decisivo. Según adelantó, un eventual acuerdo con Irán podría concretarse en cuestión de días, tras el reciente cese de hostilidades entre la república islámica e Israel.

Trump aseguró que el acuerdo de paz en Oriente Medio podría cerrarse en días

"Estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno", declaró Trump ante periodistas al regresar a Nueva York luego de asistir a las Finales de la NBA. Consultado sobre los plazos para alcanzar el entendimiento, respondió que podría demorarse apenas "dos o tres días".

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Misiles lanzados desde Irán en el cielo de la ciudad de Hebrón, ubicada en Palestina.

Misiles lanzados desde Irán en el cielo de la ciudad de Hebrón, ubicada en Palestina.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que "el fuego en ese frente está controlado", mientras que desde Teherán confirmaron el cese de sus operaciones militares. Sin embargo, la tensión continúa siendo elevada debido a los enfrentamientos indirectos vinculados a la guerra que Israel mantiene contra el grupo chiita Hezbollah en el Líbano.

Durante su intervención, Trump insistió en la necesidad de evitar una nueva escalada bélica y remarcó las consecuencias que tendría una campaña militar de mayor magnitud. "Si vamos y bombardeamos —algo que podríamos hacer muy fácilmente si queremos— y pasamos otras dos o tres semanas haciéndolo, no les quedará absolutamente nada", sostuvo. No obstante, añadió que esa alternativa tendría un elevado costo humano: "Si llevamos a cabo el bombardeo mucha gente va a morir. ¿Quién quiere hacer eso? Yo no".

Mientras tanto, Irán busca extender los alcances de la tregua alcanzada con Estados Unidos hacia otros frentes de conflicto. Sin embargo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ratificó que las operaciones militares en territorio libanés continuarán y advirtió que Israel responderá a cada ataque lanzado por Hezbollah contra el norte de su país.

Se estrelló un helicóptero norteamericano en cercanías del estrecho de Ormuz

En medio de este escenario de alta tensión regional, un helicóptero militar estadounidense se estrelló cerca del estratégico estrecho de Ormuz. El incidente involucró a una unidad de ataque AH-64 Apache, aunque las circunstancias que provocaron la caída de la aeronave todavía no fueron esclarecidas.

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Así luce un helicóptero de ataque AH-64 Boeing.

Así luce un helicóptero de ataque AH-64 Boeing.

Pese a ello, Trump confirmó que los dos tripulantes lograron salir ilesos. "Los pilotos están bien. Nadie resultó herido. Vamos a emitir un reporte mañana", señaló el mandatario.

El accidente de esta unidad representa la primera pérdida de un helicóptero Apache desde que se intensificaron las hostilidades abiertas a fines de febrero.

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