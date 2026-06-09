9 de junio de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

Dramático relato de Paula Giménez la mendocina de General Alvear detenida en Libia: "Esto es un infierno"

Paula Giménez logró hablar con su madre en General Alvear tras permanecer 11 días incomunicada junto a otros voluntarios detenidos en Libia mientras participaban de una misión humanitaria rumbo a Gaza.

María Paula Giménez continua detenida en Libia y pudo comunicarse con su madre en General Alvear.

María Paula Giménez continua detenida en Libia y pudo comunicarse con su madre en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

Después de once días de incertidumbre y silencio absoluto, los familiares de los mendocinos Lucas Aguilera (Luján de Cuyo) y María Paula Giménez (General Alvear) finalmente recibieron noticias directas desde Libia. La comunicación dejó al descubierto el duro escenario que enfrentan los voluntarios detenidos mientras participaban de una misión humanitaria rumbo a Gaza.

El veterinario lujanino y la psicóloga y periodista alvearense integraban el convoy internacional Global Sumud Maghreb, compuesto por más de 250 activistas que buscaban llevar ayuda humanitaria a la población civil de Gaza.

Una llamada a General Alvear desde Libia después de 11 días de incomunicación

Durante más de una semana no hubo información concreta sobre el estado de los detenidos. La situación cambió en las últimas horas, cuando María Paula Giménez logró comunicarse telefónicamente con su madre.

Según relató, la posibilidad de realizar la llamada llegó después de una medida extrema. "Hicimos huelga de hambre y de agua. Por eso nos autorizaron la llamada. Yo me desmayé y convulsioné", expresó.

La mendocina aseguró que los activistas permanecieron completamente aislados del exterior desde el momento de su detención.

"Es la primera vez que tenemos comunicación con el mundo externo. Al todo este tiempo hemos estado incomunicados y no hemos sabido absolutamente nada", contó.

"Estamos metidos en una jaula"

En el dramático testimonio, Giménez describió las condiciones en las que permanecen detenidos. "Metidos en una jaula, tirados en el piso. Hace 10 días no nos da más el cuerpo, la columna, la psiquis. Esto es un infierno", relató.

Además, indicó que la falta de información es uno de los aspectos más difíciles de sobrellevar. "No sabemos cuáles son los pasos que siguen. No sabemos cuándo salimos, no sabemos cuáles son los procedimientos ni cuánto tiempo vamos a seguir acá", explicó.

Incertidumbre sobre el futuro de los detenidos en Libia

Según el relato de la voluntaria, las autoridades les responden constantemente que las definiciones llegarán "mañana", sin brindar mayores precisiones sobre su situación.

"Nos dicen todo el tiempo 'mañana, mañana, mañana'. Nos están explotando la cabeza porque imaginate estar sin saber nada de lo que pasa afuera", expresó.

Mientras tanto, familiares, amigos y organizaciones vinculadas a los derechos humanos continúan siguiendo de cerca la situación de los mendocinos y del resto de los voluntarios detenidos, a la espera de novedades que permitan avanzar hacia una solución del conflicto y garantizar su integridad física.

El dramático relato de Paula Giménez desde Libia

Embed - LA PALABRA DE PAULA GIMENEZ

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