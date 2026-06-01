La madre de Paula Giménez pidió novedades sobre el paradero de su hija secuestrada en Libia

Continúa la incertidumbre y la preocupación por el paradero de Paula Giménez , oriunda de General Alvear , quien fue secuestrada en Libia mientras participaba junto a integrantes de una organización civil en una misión de ayuda humanitaria.

Con el paso de los días, la angustia crece tanto en su familia como en toda la comunidad alvearense, que sigue atentamente cada novedad relacionada con el caso . Sin embargo, la falta de información oficial mantiene abierto un escenario de incertidumbre que golpea especialmente a sus seres queridos.

Nora Otín, madre de Paula , atraviesa horas de profunda preocupación. La ausencia de noticias concretas sobre el estado de su hija y la falta de precisiones respecto de las gestiones que se realizan para lograr su liberación hacen que la espera resulte cada vez más difícil.

La mujer expresó su necesidad urgente de conocer qué ocurre con Paula y reclamó mayores certezas sobre la situación que atraviesa la joven alvearense, secuestrada mientras desarrollaba tareas humanitarias junto a otros integrantes de la organización.

Diplomacia tercerizada y pocas respuestas

Como Argentina no tiene representación en Libia, la gestión quedó en manos de la embajada en Túnez y de funcionarios italianos en Bengasi. Este viernes, el cónsul italiano pudo visitar a los detenidos de su país, pero no tuvo autorización para ver a los argentinos.

En su comunicado, la Cancillería señaló que trabaja junto a Naciones Unidas y la Cruz Roja, aunque admitió que no existen precisiones sobre el futuro de los detenidos. También explicó que las festividades religiosas en Libia retrasan las definiciones administrativas.

La declaración oficial incluyó además una frase que generó malestar político: aseguró que el Estado brinda asistencia consular “inclusive frente a acciones imprudentes y temerarias”. Con la clara intención de responsabilizar a quienes participaban de la misión humanitaria.

image

Comunicado de NODAL a la Cancilleria Argentina

Embed - NODAL on Instagram: "RESPUESTA AL COMUNICADO DE @cancilleria_ar sobre el secuestro de Paula Giménez y Lucas Aguilera." View this post on Instagram

La incertidumbre se prolonga

Mientras continúan las gestiones diplomáticas y los esfuerzos para obtener información sobre las personas retenidas, familiares y allegados permanecen a la espera de novedades que permitan llevar tranquilidad.

En General Alvear, la preocupación sigue creciendo a medida que pasan los días sin noticias oficiales sobre el paradero y el estado de Paula Giménez, cuya situación mantiene en vilo a toda una comunidad.

La familia continúa aferrada a la esperanza de recibir información positiva y de que la joven pueda regresar sana y salva, mientras reclama respuestas que ayuden a aliviar la incertidumbre que atraviesan desde el momento del secuestro.

Paula Giménez sigue con paradero desconocido y su madre Nora sostiene una espera que desespera