1 de junio de 2026
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Sitio Andino
Lavalle

Lavalle abre las inscripciones para una capacitación docente sobre Educación Sexual Integral

El Municipio de Lavalle y IDICSA impulsan una nueva cohorte de formación en Educación Sexual Integral con encuentros virtuales y presenciales. Las inscripciones ya se encuentran abiertas.

Casa de la Cultura Juanita Vera, en Lavalle.

Casa de la Cultura Juanita Vera, en Lavalle.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Lavalle, junto a IDICSA, informó que se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva cohorte de la capacitación “Miradas Plurales de la ESI”, una propuesta destinada a docentes de todos los niveles y modalidades interesados en incorporar herramientas pedagógicas para el abordaje de la Educación Sexual Integral.

La formación tendrá una duración de seis meses y combinará instancias virtuales y presenciales, con una carga horaria total de 60 horas, distribuidas en 36 horas virtuales y 24 horas presenciales.

Cuándo comienza la capacitación

El cursado iniciará el próximo 3 de junio bajo modalidad asincrónica, permitiendo que los participantes puedan organizar sus tiempos de estudio de manera flexible.

Por su parte, el primer encuentro presencial se realizará el 27 de junio, de 8:30 a 12:30 horas, en la Casa de la Cultura "Juanita Vera", ubicada en Tulumaya, Lavalle.

Desde la organización informaron que los encuentros presenciales se desarrollarán un sábado por mes durante el período de formación.

Puntaje docente y certificación oficial

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es que cuenta con puntaje docente y certificación oficial, según lo establecido por la Resolución RESOL-2025-187-E-GDEMZA-CGE-DGE.

La capacitación busca fortalecer las prácticas educativas mediante una mirada integral y plural de la ESI, promoviendo herramientas que permitan acompañar a estudiantes en la construcción de vínculos saludables, el desarrollo del pensamiento crítico y la consolidación de espacios educativos inclusivos y respetuosos.

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Requisitos para participar en Lavalle

Las personas interesadas en formar parte de esta nueva cohorte deberán presentar:

  • Título docente habilitante.

  • Documento Nacional de Identidad (DNI).

La participación es gratuita y no requiere el pago de aranceles.

Como contribución solidaria, los organizadores solicitan la entrega de:

  • Un alimento no perecedero.

  • Un útil escolar.

Ambos elementos deberán ser aportados en cada uno de los módulos presenciales.

Cómo inscribirse para la capacitación en Lavalle

Quienes deseen participar podrán completar el formulario de inscripción disponible en: https://forms.gle/vqUfs4TABtqGp6xq6

Desde el Municipio destacaron que la iniciativa apunta a seguir fortaleciendo la formación docente y a generar espacios de reflexión y aprendizaje que contribuyan a una educación más inclusiva, respetuosa y comprometida con los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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