1 de junio de 2026
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Godoy Cruz

Godoy Cruz reunió a cientos de vecinos en un masivo intercambio de figuritas del Mundial 2026

La iniciativa en la plaza de Godoy Cruz reunió a familias, jóvenes y coleccionistas. Fue una tarde de intercambio, fútbol y encuentro comunitario de cara al Mundial 2026.

La propuesta reunió a familias, jóvenes y coleccionistas de todas las edades.

La propuesta reunió a familias, jóvenes y coleccionistas de todas las edades.

Foto: Prensa Godoy Cruz
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La plaza de Godoy Cruz volvió a convertirse en un punto de encuentro para los amantes del fútbol.

La plaza de Godoy Cruz volvió a convertirse en un punto de encuentro para los amantes del fútbol.

que llegaron con un mismo objetivo: completar el álbum y disfrutar de una actividad recreativa en comunidad.

El evento contó con la participación del intendente Diego Costarelli, quien se sumó a la iniciativa y compartió la tarde junto a los vecinos en una jornada que ya se consolida como una de las actividades más convocantes en la previa de la próxima Copa del Mundo.

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El evento contó con la participación del intendente Diego Costarelli, quien se sumó a la iniciativa y compartió la tarde junto a los vecinos.

El evento contó con la participación del intendente Diego Costarelli, quien se sumó a la iniciativa y compartió la tarde junto a los vecinos.

Fiebre mundialista en la plaza de Godoy Cruz

Desde las primeras horas de la tarde, decenas de personas se acercaron con sus figuritas repetidas en busca de la tan ansiada "figurita difícil". El entusiasmo por la cercanía del Mundial 2026 y el legado de la Scaloneta impulsaron una vez más una tradición que atraviesa generaciones y que encuentra en estos espacios una oportunidad para compartir experiencias.

Entre intercambios, conversaciones y estrategias para completar las páginas del álbum, chicos y grandes disfrutaron de un ambiente familiar y distendido, marcado por la emoción que despierta cada edición de la máxima cita del fútbol.

La iniciativa retomó una experiencia que ya había tenido una importante convocatoria en las antesalas de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. En esta oportunidad, la plaza central del departamento volvió a ser escenario de un encuentro donde el coleccionismo y la pasión deportiva se combinaron para generar un espacio de integración y recreación.

Además de facilitar el intercambio de láminas, la actividad promovió la sociabilización entre vecinos y fortaleció los vínculos comunitarios. Muchos asistentes llegaron acompañados por amigos y familiares, transformando la jornada en una verdadera celebración futbolera.

El álbum del Mundial como excusa para encontrarse

Más allá de completar la colección, la propuesta permitió recuperar una costumbre que se mantiene vigente pese al paso de los años. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el intercambio de figuritas volvió a demostrar su capacidad para reunir a distintas generaciones alrededor de una misma pasión.

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La plaza central del departamento volvió a ser escenario de un encuentro donde el coleccionismo y la pasión deportiva.

La plaza central del departamento volvió a ser escenario de un encuentro donde el coleccionismo y la pasión deportiva.

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Chicos y grandes disfrutaron de un ambiente familiar y distendido.

Chicos y grandes disfrutaron de un ambiente familiar y distendido.

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