Godoy Cruz refuerza acciones para recuperar viviendas abandonadas y cuidar los barrios

El Municipio de Godoy Cruz llevó adelante un operativo de tapeo de vivienda en Villa del Parque , en el marco de las acciones destinadas a recuperar inmuebles desocupados y fortalecer la seguridad en los barrios del departamento.

La intervención se concretó sobre una propiedad perteneciente a José Alberto Bergonzi , de 68 años, jubilado, exchofer de camiones y recuperador urbano, quien participó junto al equipo municipal en el cierre preventivo del inmueble.

La medida permitió avanzar en la protección de la propiedad , evitando posibles ocupaciones ilegales y contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad para los vecinos de la zona.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia integral para recuperar espacios abandonados , prevenir situaciones de riesgo y colaborar con el cuidado del entorno comunitario.

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Acompañamiento en Godoy Cruz ante una situación familiar compleja

La historia de Bergonzi está atravesada por diferentes circunstancias personales y familiares. Originalmente residía en una vivienda ubicada sobre calle Ciudad de Viedma, pero tras una separación conyugal se trasladó a la zona de Quebrada de la Diuca, mientras que su expareja y sus hijas permanecieron en el inmueble.

Posteriormente, debido al delicado estado de salud de su madre, debió mudarse a una vivienda ubicada sobre calle Talcahuano. Con el paso del tiempo, la propiedad de Ciudad de Viedma quedó deshabitada cuando su expareja dejó el lugar.

Frente a ese escenario, el Municipio intervino para acompañar al propietario en el cierre preventivo de la vivienda y colaborar en el resguardo del inmueble.

Una vida vinculada al trabajo y al recupero urbano de Godoy Cruz

José Alberto Bergonzi comenzó a desempeñarse como carretelero en 2005 y, años más tarde, en 2016, integró el primer relevamiento de recuperadores urbanos realizado en la zona oeste de Godoy Cruz.

Su recorrido refleja la realidad de muchos trabajadores vinculados al recupero y reciclado de materiales, una actividad que con el tiempo fue ganando reconocimiento y acompañamiento institucional.

Recuperación de viviendas y espacios comunitarios

Desde la Municipalidad remarcaron que los operativos de recuperación y tapeo de viviendas deshabitadas continúan desarrollándose en distintos puntos del departamento.

Estas acciones se realizan en conjunto con vecinos y propietarios, con el objetivo de prevenir situaciones de inseguridad, evitar el deterioro de los inmuebles y fortalecer el cuidado de los espacios comunitarios.

Entre las intervenciones recientes se destacan la recuperación de viviendas abandonadas en distintos barrios, el retiro de vehículos en desuso que representaban focos de conflicto y la recuperación de espacios públicos afectados por acumulación de residuos o estructuras abandonadas.

Según señalaron desde el Municipio, cada una de estas acciones busca contribuir a una mayor tranquilidad para los vecinos y a la recuperación integral de los barrios de Godoy Cruz.