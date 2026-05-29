29 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz celebrará el Día del Ambiente con una nueva edición del Mercado de Emprendedores

La actividad se realizará el viernes 5 de junio en la plaza Tomás Godoy Cruz y reunirá a emprendedores que promueven la reutilización de materiales y la producción sustentable.

Godoy Cruz celebra el Día del Ambiente el próximo 5 de junio.

Godoy Cruz celebra el Día del Ambiente el próximo 5 de junio.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz realizará una nueva edición del Mercado de Emprendedores GC en el marco del Día Mundial del Ambiente, una propuesta que busca promover el consumo responsable y visibilizar proyectos comprometidos con el cuidado del entorno.

La actividad se desarrollará el próximo viernes 5 de junio, de 10.00 a 19.00 horas, en la plaza Tomás Godoy Cruz, donde vecinos y visitantes podrán conocer una amplia variedad de emprendimientos locales vinculados a la sustentabilidad.

Emprendedores comprometidos con el ambiente en Godoy Cruz

La iniciativa tiene como objetivo destacar el trabajo de productores y emprendedores que incorporan prácticas responsables en sus procesos de elaboración, fomentando alternativas de consumo con menor impacto ambiental.

Durante la jornada, los participantes ofrecerán productos elaborados a partir de la reutilización de materiales, además de propuestas relacionadas con la producción consciente y el desarrollo sustentable.

Una feria con múltiples propuestas

Quienes visiten el Mercado de Emprendedores podrán recorrer distintos stands con productos de diversos rubros.

Entre las opciones disponibles habrá propuestas de marroquinería, indumentaria, decoración para el hogar, productos en madera, cerámica, plantas y accesorios de uso personal, entre otras alternativas elaboradas por emprendedores locales.

Un espacio para promover el consumo responsable

Desde el Municipio destacaron que este espacio se consolida como una herramienta para fortalecer el desarrollo emprendedor y generar conciencia sobre la importancia de adoptar hábitos de consumo más sostenibles.

Asimismo, la propuesta invita a reflexionar sobre el impacto de las acciones cotidianas y el rol que cumple la producción local en la construcción de comunidades más comprometidas con el ambiente.

De esta manera, Godoy Cruz continúa impulsando actividades que combinan desarrollo económico, innovación y responsabilidad ambiental, acompañando a quienes apuestan por un futuro más sustentable.

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