26 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz festejó el 25 de Mayo con folklore, gastronomía y una multitudinaria peña

El municipio de Godoy Cruz organizó una jornada gratuita para fortalecer la identidad cultural y el encuentro comunitario.

Con una gran Peña Godoy Cruz festejo el 25 de Mayo en el Pescarmona.

Con una gran Peña Godoy Cruz festejo el 25 de Mayo en el Pescarmona.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz celebró el 25 de Mayo con una multitudinaria peña popular que reunió a vecinos y visitantes en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona. Desde el mediodía, familias completas se acercaron para compartir una jornada cargada de identidad cultural, folklore y encuentro comunitario, en el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

La propuesta tuvo como eje central el reencuentro con las tradiciones argentinas y contó con una amplia grilla artística que acompañó al público durante toda la tarde.

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El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, participó de la celebración y destacó la importancia de seguir promoviendo actividades culturales abiertas a toda la comunidad. “Desde el Municipio seguimos generando propuestas gratuitas para que los vecinos puedan compartir y participar. La idea es fortalecer el sentido de pertenencia que nos une como godoicruceños”, expresó.

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Música, danza y tradición en una gran fiesta popular

Sobre el escenario se presentaron destacados ballets y talleres folclóricos que llenaron de color y tradición la jornada. Participaron Querencia Criolla, Nostalgias Criollas, Raza Criolla, Luna Endiablada, Gualey y el Ballet Municipal, además de los talleres municipales de folklore.

Durante toda la tarde, vecinos y vecinas bailaron frente al escenario y acompañaron cada presentación con palmas y ovaciones. El folklore se convirtió así en el gran protagonista de una celebración atravesada por la alegría y la participación colectiva.

Uno de los momentos más esperados fue el show de La Rienda, que hizo cantar y bailar al público con un espectáculo dinámico y festivo. También formaron parte de la grilla artística Germán Olivares, Sueños Cuyanos y Profecía Folk.

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Locro, pastelitos y emprendedores en Godoy Cruz

La celebración estuvo acompañada por una importante propuesta gastronómica con comidas típicas, vino y menú patrio, además de un paseo de emprendedores locales. La respuesta del público fue masiva y los puestos agotaron sus raciones durante la jornada.

Según informaron desde la organización, se vendieron más de 200 docenas de pastelitos, 100 kilos de vacío a la llama y alrededor de 400 porciones de locro.

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Una propuesta para fortalecer la identidad cultural

Desde el municipio remarcaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la identidad cultural del departamento y promover espacios de encuentro para las familias mendocinas.

Asimismo, destacaron el acompañamiento del público y la participación de artistas locales como parte de una política cultural orientada a mantener vivas las tradiciones populares.

Finalmente, la celebración del 25 de Mayo volvió a reunir a la comunidad alrededor de la música, la danza y los símbolos patrios, en una jornada donde el folklore y la participación colectiva reflejaron una identidad que Godoy Cruz busca sostener y potenciar año tras año.

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