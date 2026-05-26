Godoy Cruz festejó el 25 de Mayo con folklore, gastronomía y una multitudinaria peña

El Municipio de Godoy Cruz celebró el 25 de Mayo con una multitudinaria peña popular que reunió a vecinos y visitantes en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona. Desde el mediodía, familias completas se acercaron para compartir una jornada cargada de identidad cultural, folklore y encuentro comunitario, en el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.
La propuesta tuvo como eje central el reencuentro con las tradiciones argentinas y contó con una amplia grilla artística que acompañó al público durante toda la tarde.
El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, participó de la celebración y destacó la importancia de seguir promoviendo actividades culturales abiertas a toda la comunidad. “Desde el Municipio seguimos generando propuestas gratuitas para que los vecinos puedan compartir y participar. La idea es fortalecer el sentido de pertenencia que nos une como godoicruceños”, expresó.
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Música, danza y tradición en una gran fiesta popular
Sobre el escenario se presentaron destacados ballets y talleres folclóricos que llenaron de color y tradición la jornada. Participaron Querencia Criolla, Nostalgias Criollas, Raza Criolla, Luna Endiablada, Gualey y el Ballet Municipal, además de los talleres municipales de folklore.
Durante toda la tarde, vecinos y vecinas bailaron frente al escenario y acompañaron cada presentación con palmas y ovaciones. El folklore se convirtió así en el gran protagonista de una celebración atravesada por la alegría y la participación colectiva.
Uno de los momentos más esperados fue el show de La Rienda, que hizo cantar y bailar al público con un espectáculo dinámico y festivo. También formaron parte de la grilla artística Germán Olivares, Sueños Cuyanos y Profecía Folk.
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Locro, pastelitos y emprendedores en Godoy Cruz
La celebración estuvo acompañada por una importante propuesta gastronómica con comidas típicas, vino y menú patrio, además de un paseo de emprendedores locales. La respuesta del público fue masiva y los puestos agotaron sus raciones durante la jornada.
Según informaron desde la organización, se vendieron más de 200 docenas de pastelitos, 100 kilos de vacío a la llama y alrededor de 400 porciones de locro.
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Una propuesta para fortalecer la identidad cultural
Desde el municipio remarcaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la identidad cultural del departamento y promover espacios de encuentro para las familias mendocinas.
Asimismo, destacaron el acompañamiento del público y la participación de artistas locales como parte de una política cultural orientada a mantener vivas las tradiciones populares.
Finalmente, la celebración del 25 de Mayo volvió a reunir a la comunidad alrededor de la música, la danza y los símbolos patrios, en una jornada donde el folklore y la participación colectiva reflejaron una identidad que Godoy Cruz busca sostener y potenciar año tras año.