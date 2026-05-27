27 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz impulsa promociones gastronómicas por el Día de la Hamburguesa

La iniciativa busca fortalecer el sector gastronómico local y promover el consumo en Godoy Cruz.

El Día de la Hamburguesa se celebrará en Godoy Cruz.

El Día de la Hamburguesa se celebrará en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz impulsa una jornada especial para los amantes de las hamburguesas y acompañará una propuesta gastronómica en el marco del Día Mundial de la Hamburguesa, que se celebra este 28 de mayo.

Durante la jornada, distintos comercios adheridos ofrecerán una promoción especial que incluirá una hamburguesa simple smasheada, papas fritas y gaseosa por $10.000. Debido a la expectativa generada, desde la organización recomendaron realizar reservas con anticipación.

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Impulso al sector de gastronomía en Godoy Cruz

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el municipio para fortalecer el desarrollo comercial y acompañar el crecimiento del sector gastronómico local.

En ese sentido, la propuesta busca incentivar el consumo y potenciar a los comercios del departamento, con el objetivo de seguir consolidando a Godoy Cruz como uno de los polos gastronómicos más importantes de Mendoza.

Los comercios adheridos en Godoy Cruz

Los locales que participarán de la propuesta —con reserva previa— son:

  • BurgerHood — Reservas: 2612486032
  • Burger Shoppe — Reservas: 2612489424
  • TBT Burgers — Reservas: 2616161211
  • Mosh Burgers — Reservas: 2613625730

La hamburguesa, un clásico que se celebra en todo el mundo

El Día Mundial de la Hamburguesa se conmemora cada 28 de mayo y rinde homenaje a uno de los platos más populares del mundo.

Aunque sus orígenes se remontan a Hamburgo, con el paso del tiempo la hamburguesa logró expandirse y reinventarse en distintas culturas gastronómicas hasta convertirse en un clásico internacional.

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