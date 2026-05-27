Godoy Cruz impulsa promociones gastronómicas por el Día de la Hamburguesa

El Municipio de Godoy Cruz impulsa una jornada especial para los amantes de las hamburguesas y acompañará una propuesta gastronómica en el marco del Día Mundial de la Hamburguesa, que se celebra este 28 de mayo.
La iniciativa busca fortalecer el sector gastronómico local y promover el consumo en Godoy Cruz.
El Municipio de Godoy Cruz impulsa una jornada especial para los amantes de las hamburguesas y acompañará una propuesta gastronómica en el marco del Día Mundial de la Hamburguesa, que se celebra este 28 de mayo.
Durante la jornada, distintos comercios adheridos ofrecerán una promoción especial que incluirá una hamburguesa simple smasheada, papas fritas y gaseosa por $10.000. Debido a la expectativa generada, desde la organización recomendaron realizar reservas con anticipación.
La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el municipio para fortalecer el desarrollo comercial y acompañar el crecimiento del sector gastronómico local.
En ese sentido, la propuesta busca incentivar el consumo y potenciar a los comercios del departamento, con el objetivo de seguir consolidando a Godoy Cruz como uno de los polos gastronómicos más importantes de Mendoza.
Los locales que participarán de la propuesta —con reserva previa— son:
El Día Mundial de la Hamburguesa se conmemora cada 28 de mayo y rinde homenaje a uno de los platos más populares del mundo.
Aunque sus orígenes se remontan a Hamburgo, con el paso del tiempo la hamburguesa logró expandirse y reinventarse en distintas culturas gastronómicas hasta convertirse en un clásico internacional.