El Desafío Ruta 40 YPF movilizó miles de personas y un derrame millonario en San Rafael

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 pasó por la provincia de Mendoza y generó un impacto económico superior a los $916 millones en el departamento de San Rafael , indicó el Gobierno. Esta competencia, una de las más importantes del rally raid internacional, provocó la movilización de miles de personas y turistas en el sur .

El torneo contó diversas etapas que unieron San Juan–San Rafael–San Juan en un recorrido exigente para los competidores que afrontaron 2.993 kilómetros, de los cuales 1.726 fueron de especial, en una carrera que marcó el regreso del Desafío a tierras sureñas, con las dunas de El Nihuil como protagonistas de una de las jornadas más desafiantes.

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 generó un impacto económico directo en San Rafael y en toda la provincia de Mendoza.

Este viernes, la competencia tendrá su definición . La última etapa en San Juan definirá a los campeones de una edición que volvió a reunir a varias de las máximas figuras del rally raid mundial.

Impacto económico y movimiento turístico

La 13° edición del Desafío Ruta 40 YPF 2026 generó un impacto económico directo en San Rafael y en toda la provincia de Mendoza. Según datos oficiales del Gobierno surgidos de un informe de la Dirección de Desarrollo Turístico e Innovación, a través del Observatorio Turístico, que arrojó los siguientes resultados:

Impacto económico total en San Rafael : la competencia dejó U$S 640.660 ($916.143.800).

: la competencia dejó ($916.143.800). Caravana oficial : la movilización de 1.301 personas generó U$S 208.160 .

: la movilización de 1.301 personas generó . Turistas espectadores : los 2.000 visitantes de otras provincias y de países limítrofes tuvo un impacto de U$S 320.000 .

: los 2.000 visitantes de otras provincias y de países limítrofes tuvo un impacto de . Excursionistas: las 4.500 personas del Sur mendocino y Valle de Uco movilizadas hacia El Nihuil y el Centro de Congresos, generaron unos U$S 112.500.

Lucio Álvarez, Desafío Ruta 40, San Rafael 26-05-26 (13) La cobertura oficial del Campeonato Mundial de Rally Raid distribuyó imágenes de la competencia en más de 150 países.

El estudio destacó que el evento movilizó distintos sectores de la economía local, entre ellos hoteles, gastronomía, estaciones de servicio, comercios y pymes vinculadas a servicios turísticos e industriales.

La cobertura oficial del Campeonato Mundial de Rally Raid distribuyó imágenes de la competencia en más de 150 países a través de cadenas y plataformas internacionales especializadas, mostrando como protagonistas a las dunas de El Nihuil y al Cañón del Atuel.

A esto se sumó el fuerte impacto digital generado por transmisiones en vivo, contenidos en plataformas como YouTube y publicaciones espontáneas de pilotos y equipos oficiales de estructuras internacionales como Toyota Gazoo Racing, Ford Racing y KTM.

DR40 (3) El Desafío Ruta 40 afrontará este viernes su etapa final con definiciones abiertas y muchísima tensión en San Juan.

Cantidad de personas que llegaron a Mendoza

151 pilotos y corredores oficiales en categorías mundialistas, Open y Desafío Ansenuza.

oficiales en categorías mundialistas, Open y Desafío Ansenuza. 750 integrantes de equipos y asistencia técnica .

. 400 personas vinculadas a organización, prensa internacional y seguridad.

Una competencia con figuras mundiales

En lo deportivo, el australiano Daniel Sanders volvió a dominar entre las motos tras quedarse con una etapa extremadamente exigente, mientras que el qatarí Nasser Al-Attiyah se consagró como vencedor en la categoría Ultimate. La competencia contó además con la presencia de figuras históricas del rally mundial como Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb, Seth Quintero y Kevin Benavides.