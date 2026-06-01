1 de junio de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Detectan en Godoy Cruz una práctica de tiro ilegal y secuestran un arsenal

La Policía de Mendoza realizó un allanamiento en Godoy Cruz que derivó en el secuestro de varias armas de fuego y municiones.

Parte de lo secuestrado durante el allanamiento

Parte de lo secuestrado durante el allanamiento

 Por Pablo Segura

Un importante operativo de la Policía de Mendoza permitió desactivar una práctica ilegal de tiro que se desarrollaba en una zona no habilitada de Godoy Cruz y el procedimiento culminó con siete personas aprehendidas junto al secuestro de un importante arsenal compuesto por 10 armas de fuego, cargadores y cientos de municiones.

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado en las inmediaciones del asentamiento Piedras Blancas, donde efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) realizaban controles preventivos.

Allí detectaron una camioneta con dos ocupantes que circulaba por el sector de la ripiera Macola. Al ser identificados, los sujetos manifestaron que regresaban de una práctica de tiro, situación que despertó las sospechas de los uniformados y el posterior allanamiento que derivó en 7 detenciones.

Allanamiento de la Policía de Mendoza en Godoy Cruz por práctica de tiro ilegal

A partir de esa información, la Policía de Mendoza montó un operativo sobre calle Soler, a la altura de Cantero, con el objetivo de controlar otros vehículos que abandonaban la zona. Durante las inspecciones se verificó que varios rodados transportaban armamento, cargadores y municiones, por lo que se avanzó con el procedimiento judicial correspondiente.

Como resultado del allanamiento y las actuaciones policiales, se secuestraron diez armas de fuego: nueve pistolas calibre 9 milímetros de distintas marcas y una carabina calibre 22 equipada con mira telescópica y supresor de sonido. Además, algunas de las armas contaban con accesorios tácticos como linternas y miras holográficas. También fueron incautados 20 cargadores y más de 200 cartuchos de distintos calibres.

La Oficina Fiscal de Godoy Cruz intervino en la causa y dispuso la aprehensión de seis hombres y una mujer, además del secuestro de todo el armamento para profundizar la investigación.

El operativo representa un nuevo golpe contra las actividades ilegales vinculadas al uso indebido de armas en la provincia y refuerza los controles preventivos que la Policía de Mendoza desarrolla en distintos puntos del territorio mendocino.

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