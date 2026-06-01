La Municipalidad de Mendoza continúa en junio con servicios veterinarios gratuitos para mascotas

Con el objetivo de promover el bienestar animal y fortalecer las políticas de salud pública integral, la Municipalidad de Mendoza continuará durante todo junio con sus servicios veterinarios gratuitos , destinados a perros y gatos de distintos barrios del departamento.

Las prestaciones incluyen castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y consultas veterinarias básicas , a cargo de profesionales del área de Salud Animal del municipio.

Uno de los puntos de atención será el Centro Veterinario Municipal del barrio La Favorita , que funcionará de manera continua entre el 1 y el 30 de junio.

Las intervenciones se realizarán exclusivamente con turno previo, que deberá solicitarse llamando al 147 . El animal deberá ser acompañado por la misma persona que gestionó el turno, ya que los datos deberán coincidir con los registrados en el sistema.

Vacunación antirrábica y desparasitación

Se brindarán por demanda espontánea y por orden de llegada, sin necesidad de solicitar turno previo.

Consultas veterinarias básicas

Estarán disponibles los días martes, miércoles y jueves, en horario de mañana.

El Móvil Veterinario llegará al barrio San Martín

Como parte de la estrategia de descentralización de los servicios, el Móvil Veterinario Municipal prestará atención durante todo junio en el Gimnasio Municipal N.º 4 del barrio San Martín.

Las actividades se desarrollarán de lunes a jueves, comenzando a las 14 horas.

Prestaciones disponibles

Castraciones

Los turnos deberán solicitarse únicamente a través del 147. Además, será obligatorio presentar DNI con domicilio en la Ciudad de Mendoza y el animal deberá ser acompañado por el titular del turno.

Vacunación antirrábica y desparasitación

Se atenderá por orden de llegada durante los días de funcionamiento del móvil.

Importante: en este punto no se realizarán consultas clínicas veterinarias.

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Razas excluidas de las castraciones

Desde el municipio recordaron que, por razones de seguridad quirúrgica y riesgos anestésicos, no se realizarán castraciones en animales pertenecientes a razas braquicéfalas o sus cruzas, ni en ejemplares de tamaño mini.

Entre los perros alcanzados por esta restricción se encuentran:

Bulldog inglés

Bulldog francés

Pug

Boston Terrier

Shih Tzu

Pequinés

Boxer

Dogo de Burdeos

Mastín napolitano

Shar Pei

Chihuahua

En el caso de los felinos, la medida incluye razas como Persa e Himalayo, entre otras de características similares.

La evaluación veterinaria en la Municipalidad de Mendoza será determinante

Desde la comuna aclararon que todos los turnos otorgados por el Call Center estarán sujetos a la evaluación clínica final del profesional veterinario, quien determinará en el momento si el animal reúne las condiciones necesarias para ser intervenido.

De esta manera, la Ciudad de Mendoza continúa impulsando acciones orientadas a la tenencia responsable, la prevención de enfermedades y el cuidado integral de los animales de compañía, facilitando el acceso gratuito a servicios esenciales para las mascotas y sus familias.