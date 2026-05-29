Música, conciencia y solidaridad: así será la primera edición de Zoopalooza

La música , la solidaridad y el compromiso con los animales tendrán su espacio este fin de semana en Mendoza con la realización de la primera edición de Zoopalooza , un festival benéfico que busca colaborar con el rescate y cuidado de animales en situación de abandono.

La propuesta se desarrollará el próximo domingo 31 de mayo , desde las 13.30 horas , en el Parque Lineal , junto al Gimnasio Huarpes de la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza.

Zoopalooza ofrecerá una jornada al aire libre con una variada programación que incluirá bandas en vivo, DJs, food trucks y diferentes actividades recreativas pensadas para compartir en familia.

La iniciativa es impulsada por Saturno , una banda de rock integrada por jóvenes músicos mendocinos, junto a agrupaciones y colaboradores que decidieron unir esfuerzos en favor de una causa solidaria.

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Todo lo recaudado será para animales rescatados

Los organizadores informaron que la totalidad de lo recaudado durante el evento será destinada a Moproa (Movimiento por los Animales), organización que trabaja en el rescate, asistencia y cuidado de animales abandonados.

Si bien la entrada será libre y gratuita, quienes deseen colaborar podrán acercar donaciones al stand de la entidad.

Entre los elementos solicitados se encuentran alimento balanceado, insumos veterinarios y otros materiales necesarios para el funcionamiento del refugio. Además, durante la jornada estará habilitado un alias solidario para realizar aportes económicos.

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Una propuesta para generar conciencia

Más allá del objetivo solidario, Zoopalooza busca promover la concientización sobre la protección animal y fortalecer el compromiso ciudadano con esta problemática.

La propuesta combina arte, cultura y participación comunitaria para visibilizar el trabajo de quienes diariamente colaboran con el rescate y recuperación de animales en situación de vulnerabilidad.

Un nuevo espacio de encuentro solidario en la Municipalidad de Mendoza

Con espíritu joven y una fuerte impronta comunitaria, el festival aspira a consolidarse como un nuevo espacio de encuentro para los mendocinos. Música, gastronomía, entretenimiento y solidaridad serán los protagonistas de una jornada que busca demostrar que el arte también puede transformarse en una herramienta para mejorar la vida de quienes más lo necesitan.

En esta oportunidad, los beneficiarios serán cientos de animales que dependen del trabajo cotidiano de organizaciones y voluntarios comprometidos con su bienestar.