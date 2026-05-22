Danza, música y teatro en la Nave Cultural: así es "Intrépida", la obra que rompe con los esquemas

La obra interactiva “ Intrépida ” desembarca en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza con una propuesta escénica que fusiona danza, música y teatro en una experiencia inmersiva . La función se realizará el sábado 23 de mayo , a las 21 , con una puesta que promete transformar a los espectadores en protagonistas de la historia.

La obra tendrá lugar en la Nave Cultural este sábado, desde las 21.

La obra que conquistó al público argentino llega a Mendoza con Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes

Ambientada en la Oklahoma de los años 30 , en plena Gran Depresión , la historia sigue a Inés Saylor , una joven con grandes aspiraciones y una peligrosa adicción al robo , que intenta construir su propio destino en medio de un contexto adverso .

Sin embargo, el desarrollo de la trama no está completamente escrito, sino que el público será el encargado de tomar decisiones clave que modificarán el recorrido de los personajes y el desenlace de la obra .

La propuesta combina una dinámica participativa con una puesta interdisciplinaria en la que convergen actuación, coreografía y música en vivo. Esa interacción convierte a “Intrépida” en una experiencia diferente dentro de la escena teatral mendocina.

Intrépida - Obra Teatro - Nave Cultural (3) La obra fusiona música, danza y teatro para una experiencia inmersiva para el público. Foto: gentileza

“Es una obra interactiva e interdisciplinaria que alberga dos posibles desarrollos y cuatro finales diferentes, lo que lleva tanto a los artistas como al espectador a vivir esta historia en tiempo real”, explicó Anita Arrieta, escritora, coreógrafa e intérprete de la propuesta.

El detrás de escena de “Intrépida”

La producción está a cargo de Valkirias Danza Versátil, compañía independiente dirigida por Anita Arrieta e integrada actualmente por 20 bailarinas que, desde 2021, desarrollan un trabajo artístico sostenido vinculado a distintos estilos de danza y producciones escénicas y audiovisuales.

Bajo el lema “ La lucha por las mujeres y la cultura acá, es bailada ”, el grupo logró consolidarse como una de las propuestas emergentes de mayor identidad performática dentro del circuito cultural local.

La dirección general de “Intrépida ” está a cargo de Lautaro Volpe y cuenta además con la participación de artistas invitados como Nahuel Arce, Santiago Petit, Llanca Berjeli y Carla Baieli, entre otros.

Intrépida - Obra Teatro - Nave Cultural (2) Las entradas se pueden conseguir vía web o en boletería. Foto: gentileza

Dónde y cómo conseguir las entradas

“Intrépida” se presentará el sábado 23 de mayo, a las 21, en la Sala 2 de la Nave Cultural de Mendoza.

Las entradas tienen un valor de $20.000 y pueden adquirirse a través de EntradaWeb o en la boletería del espacio cultural el mismo día de la función.