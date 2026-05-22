22 de mayo de 2026
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Teatro

Danza, música y teatro en la Nave Cultural: así es "Intrépida", la obra que rompe con los esquemas

Mendoza recibe una propuesta teatral única que invita al público a tomar decisiones y formar parte de una historia ambientada en la Gran Depresión de los años 30.

Danza, música y teatro en la Nave Cultural: así es Intrépida, la obra que rompe con los esquemas

Danza, música y teatro en la Nave Cultural: así es "Intrépida", la obra que rompe con los esquemas

Por Sitio Andino MuchoShow

La obra interactiva “Intrépida” desembarca en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza con una propuesta escénica que fusiona danza, música y teatro en una experiencia inmersiva. La función se realizará el sábado 23 de mayo, a las 21, con una puesta que promete transformar a los espectadores en protagonistas de la historia.

Intrépida - Obra Teatro - Nave Cultural (1)
La obra tendrá lugar en la Nave Cultural este sábado, desde las 21.

La obra tendrá lugar en la Nave Cultural este sábado, desde las 21.

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Una obra interactiva ambientada en la Gran Depresión

Ambientada en la Oklahoma de los años 30, en plena Gran Depresión, la historia sigue a Inés Saylor, una joven con grandes aspiraciones y una peligrosa adicción al robo, que intenta construir su propio destino en medio de un contexto adverso.

Sin embargo, el desarrollo de la trama no está completamente escrito, sino que el público será el encargado de tomar decisiones clave que modificarán el recorrido de los personajes y el desenlace de la obra.

La propuesta combina una dinámica participativa con una puesta interdisciplinaria en la que convergen actuación, coreografía y música en vivo. Esa interacción convierte a “Intrépida” en una experiencia diferente dentro de la escena teatral mendocina.

Intrépida - Obra Teatro - Nave Cultural (3)
La obra fusiona música, danza y teatro para una experiencia inmersiva para el público.

La obra fusiona música, danza y teatro para una experiencia inmersiva para el público.

Es una obra interactiva e interdisciplinaria que alberga dos posibles desarrollos y cuatro finales diferentes, lo que lleva tanto a los artistas como al espectador a vivir esta historia en tiempo real”, explicó Anita Arrieta, escritora, coreógrafa e intérprete de la propuesta.

El detrás de escena de “Intrépida”

La producción está a cargo de Valkirias Danza Versátil, compañía independiente dirigida por Anita Arrieta e integrada actualmente por 20 bailarinas que, desde 2021, desarrollan un trabajo artístico sostenido vinculado a distintos estilos de danza y producciones escénicas y audiovisuales.

Bajo el lema “ La lucha por las mujeres y la cultura acá, es bailada ”, el grupo logró consolidarse como una de las propuestas emergentes de mayor identidad performática dentro del circuito cultural local.

La dirección general de “Intrépida ” está a cargo de Lautaro Volpe y cuenta además con la participación de artistas invitados como Nahuel Arce, Santiago Petit, Llanca Berjeli y Carla Baieli, entre otros.

Intrépida - Obra Teatro - Nave Cultural (2)
Las entradas se pueden conseguir v&iacute;a web o en boleter&iacute;a.

Las entradas se pueden conseguir vía web o en boletería.

Dónde y cómo conseguir las entradas

Intrépida” se presentará el sábado 23 de mayo, a las 21, en la Sala 2 de la Nave Cultural de Mendoza.

Las entradas tienen un valor de $20.000 y pueden adquirirse a través de EntradaWeb o en la boletería del espacio cultural el mismo día de la función.

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