Se filtró la declaración ante la justicia turca de la China Suárez a favor de Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas

La filtración de un documento de la justicia de Turquía reveló la declaración testimonial que realizó la China Suárez para respaldar a Mauro Icardi en su batalla legal . El futbolista inició una demanda por la restitución internacional de sus hijas menores de edad contra su exesposa, Wanda Nara. La presentación judicial de la actriz revolucionó al espectáculo nacional.

El escrito legal fue difundido en las redes sociales por la periodista de espectáculos Naiara Vecchio y expone el entramado de la convivencia familiar actual. La actriz se presentó formalmente ante los tribunales de Estambul para aportar argumentos sólidos que justifiquen la aptitud del delantero como progenitor. La estrategia de los asesores del deportista busca acelerar la tenencia de las niñas en territorio europeo.

En el texto oficial quedó asentada la descripción detallada que la artista hizo sobre la vida cotidiana que comparten todos los menores de edad. “La señora Eugenia manifestó que ella también tiene tres hijos, que dos de sus hijas tienen edades similares a las de las hijas de Mauro y que además tiene un hijo de cinco años” , detalla el inicio de la polémica presentación que encendió la polémica.

Exclusivo:Declaración de La China Suárez en la demanda de restitución internacional de Mauro Icardi contra #Wanda Nara en Turquía.Eugenia es testigo por la custodia y tenencia de las niñas."Mauro es muy buen padre y mis hijos lo tratan como tal". #Icardi aún es deudor alimentario pic.twitter.com/cCGyLRlPsm

¿Qué detalles de la intimidad familiar expuso la China Suárez ante los tribunales?

El testimonio continuó con elogios explícitos hacia la figura del futbolista del Galatasaray en el trato diario con los niños de ambas partes. “Señaló que su hijo quiere mucho a Mauro y que la relación de Mauro con sus hijas también es muy buena. Indicó que Mauro es un muy buen padre, que se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos, que su comunicación con ellos es muy buena, y que sus propios hijos tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal”, reza el fragmento judicial.

La actual pareja del deportista también incluyó material audiovisual propio para intentar demostrar la armonía que supuestamente reina en su hogar cada vez que viajan. Explicó que las niñas Francesca e Isabella se divierten maquillándose y bailando junto a sus hijas Rufina y Magnolia. Incluso las actas aclaran que la testigo exhibió desde su teléfono móvil filmaciones de los chicos nadando en el mar y jugando a la pelota.

La intención de la influencer es posicionar al entorno de la pareja como un ambiente totalmente saludable y con proyectos serios a mediano plazo. “La señora Eugenia añadió que, durante el proceso de divorcio que están atravesando Mauro y los niños, ella ha intentado apoyarlos en la medida de lo posible, procurando que los niños no se vean negativamente afectados por la situación, y que durante el tiempo que pasan juntos no hace distinciones entre ellos y sus propios hijos”, concluyó.

Mauro Icardi y sus hijas, las que tuvo con Wanda Nara Mauro Icardi está peleando por la custodia de sus hijas

¿Cuál fue la drástica reacción de Wanda Nara al enterarse de la demanda?

La contraofensiva de la conductora de televisión no tardó en llegar y se canalizó a través de su representante legal, Ana Rosenfeld. Ambas se presentaron de urgencia en la Embajada de Turquía en Argentina para radicar una seria denuncia penal por el incumplimiento absoluto de los deberes de asistencia alimentaria de las menores. El conflicto escaló a niveles alarmantes tras una charla privada que trascendió en la televisión.

La conductora Florencia de la V relató un quiebre emocional que presenció por parte de la mediática durante un encuentro íntimo posterior a la última gala de los Martín Fierro. Según sus dichos, la exesposa del jugador estalló en llanto manifestando que no soportaba más las presiones de su expareja. La empresaria acusó al futbolista de querer quitarle a sus hijas de forma ilegal mientras ella se dedica a trabajar.

Los asesores legales del deportista, comandados por Elba Marcovecchio y Lara Piro, sugirieron mudar la estrategia hacia Oriente tras recibir fallos adversos en Italia. El juzgado de Milán había desestimado las primeras solicitudes de restitución, por lo que ahora apuestan a la jurisprudencia de Estambul para forzar un cambio de custodia.