Cómo sigue la salud de Chiche Gelblung tras su internación en terapia intensiva

El conductor y periodista Chiche Gelblung permanece internado en terapia intensiva, aunque en las últimas horas mostró señales alentadoras y una evolución favorable. El comunicador de 82 años se encuentra consciente, despierto y respondiendo positivamente al tratamiento médico. El cuerpo de especialistas mantiene un monitoreo permanente sobre su estado general.

La nueva internación del conductor se desencadenó tras sufrir una descompensación en su domicilio particular en las últimas horas del pasado fin de semana. El cuadro clínico obligó a suspender la emisión habitual de su programa televisivo del domingo y motivó su traslado urgente al centro de salud. A pesar de la gravedad del contexto, su entorno familiar mantiene una marcada cautela.

La complicación médica actual se originó a partir de una caída que el presentador sufrió hace quince días en su vivienda debido a un problema en uno de sus pies. Aquel accidente doméstico le ocasionó un fuerte golpe en el rostro y un hematoma visible del lado izquierdo del ojo. Los profesionales descubrieron ahora que el paciente padece una trombosis.

Los médicos a cargo del Sanatorio Los Arcos evalúan minuciosamente el cuadro para determinar si la trombosis actual fue producto de aquel golpe en la cara. La gran preocupación de su círculo íntimo radica en la resistencia del comunicador a interrumpir sus obligaciones laborales. El conductor ignoró las órdenes de reposo estricto para continuar con su rutina habitual.

Este nuevo episodio de internación tiene lugar a menos de un mes de su última intervención quirúrgica ocurrida el pasado 20 de abril. En esa oportunidad, el periodista permaneció tres días hospitalizado tras sufrir otra descompensación severa en su organismo. Los cirujanos debieron colocarle dos stents en una de sus piernas para estabilizar su salud.

Al recibir el alta médica, Gelblung desmintió públicamente los rumores periodísticos que indicaban que había sufrido un infarto cardíaco. El animador retomó de inmediato la conducción de su ciclo en Radio Del Plata y sus grabaciones en Net TV. En declaraciones televisivas, minimizó el hecho argumentando que solo se había sentido “un poco flojito”.

Embed

¿Cuáles fueron las complicaciones previas que arrastra el periodista?

La salud del legendario conductor de televisión viene sumando complicaciones crónicas que encendieron las alarmas de los medios nacionales en reiteradas ocasiones. En octubre de 2024, el comunicador debió ser ingresado de urgencia en el Sanatorio Mater Dei tras presentar un cuadro de fiebre alta que alcanzó los 39 grados.

Aquella internación del año 2024 requirió su paso por el sector de terapia intensiva debido a la inestabilidad de los parámetros corporales. Un año antes, Gelblung también había quedado hospitalizado en forma urgente a raíz de una insuficiencia renal severa. El diagnóstico fue provocado por el consumo prolongado de medicamentos antiinflamatorios para la cadera.

El ambiente periodístico sigue con mucha atención cada novedad sobre su estado clínico en el sanatorio privado. Se espera que su evolución favorable le permita abandonar el área de cuidados críticos.