19 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Samuel Gelblung

Cómo sigue la salud de Chiche Gelblung tras su internación en terapia intensiva

El periodista de 82 años mostró mejorías tras ser internado de urgencia. Sufrió una descompensación y los médicos le detectaron una complicación clínica.

Cómo sigue la salud de Chiche Gelblung tras su internación en terapia intensiva

Cómo sigue la salud de Chiche Gelblung tras su internación en terapia intensiva

Por Sitio Andino MuchoShow

El conductor y periodista Chiche Gelblung permanece internado en terapia intensiva, aunque en las últimas horas mostró señales alentadoras y una evolución favorable. El comunicador de 82 años se encuentra consciente, despierto y respondiendo positivamente al tratamiento médico. El cuerpo de especialistas mantiene un monitoreo permanente sobre su estado general.

Lee además
Chiche Gelblung en terapia intensiva: los detalles de su estado de salud tras sufrir una descompensación

Máxima preocupación por la salud de Chiche Gelblung tras ser ingresado de urgencia a terapia intensiva
Tras dos décadas de enemistad, Georgina Barbarossa y Moria Casán rompieron el hielo con un saludo en televisión

El inesperado abrazo que paralizó los Martín Fierro entre Georgina Barbarossa y Moria Casán tras 25 años de odio

La complicación médica actual se originó a partir de una caída que el presentador sufrió hace quince días en su vivienda debido a un problema en uno de sus pies. Aquel accidente doméstico le ocasionó un fuerte golpe en el rostro y un hematoma visible del lado izquierdo del ojo. Los profesionales descubrieron ahora que el paciente padece una trombosis.

Chiche Gelblung.png
Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: fue internado de urgencia

Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: fue internado de urgencia

¿Qué antecedentes médicos de Chiche Gelblung alertaron a los especialistas?

Los médicos a cargo del Sanatorio Los Arcos evalúan minuciosamente el cuadro para determinar si la trombosis actual fue producto de aquel golpe en la cara. La gran preocupación de su círculo íntimo radica en la resistencia del comunicador a interrumpir sus obligaciones laborales. El conductor ignoró las órdenes de reposo estricto para continuar con su rutina habitual.

Este nuevo episodio de internación tiene lugar a menos de un mes de su última intervención quirúrgica ocurrida el pasado 20 de abril. En esa oportunidad, el periodista permaneció tres días hospitalizado tras sufrir otra descompensación severa en su organismo. Los cirujanos debieron colocarle dos stents en una de sus piernas para estabilizar su salud.

Al recibir el alta médica, Gelblung desmintió públicamente los rumores periodísticos que indicaban que había sufrido un infarto cardíaco. El animador retomó de inmediato la conducción de su ciclo en Radio Del Plata y sus grabaciones en Net TV. En declaraciones televisivas, minimizó el hecho argumentando que solo se había sentido “un poco flojito”.

Embed

¿Cuáles fueron las complicaciones previas que arrastra el periodista?

La salud del legendario conductor de televisión viene sumando complicaciones crónicas que encendieron las alarmas de los medios nacionales en reiteradas ocasiones. En octubre de 2024, el comunicador debió ser ingresado de urgencia en el Sanatorio Mater Dei tras presentar un cuadro de fiebre alta que alcanzó los 39 grados.

Aquella internación del año 2024 requirió su paso por el sector de terapia intensiva debido a la inestabilidad de los parámetros corporales. Un año antes, Gelblung también había quedado hospitalizado en forma urgente a raíz de una insuficiencia renal severa. El diagnóstico fue provocado por el consumo prolongado de medicamentos antiinflamatorios para la cadera.

El ambiente periodístico sigue con mucha atención cada novedad sobre su estado clínico en el sanatorio privado. Se espera que su evolución favorable le permita abandonar el área de cuidados críticos.

Temas
Seguí leyendo

Se hartó de las críticas y metió un freno de mano: el fuerte descargo de Wanda Nara tras ganar el Martín Fierro

Los momentos más impactantes del Martín Fierro 2026 que todos están comentando

Quién ganó el Martín Fierro de Oro 2026 y todos los premiados de la gala

Desaparece de los escenarios un reconocido cantante tropical que decidió cambiar las tentaciones de la noche por la fe

El impactante show de Ca7riel & Paco Amoroso llega a Mendoza

Escándalo en Gran Hermano con la lista del repechaje y dos figuras que pegaron el portazo en vivo

Danelik Galazan es la nueva eliminada de Gran Hermano y la casa quedó al borde de la guerra

Video: el conmovedor mensaje de Tini Stoessel que emocionó a todos en un recital

LO QUE SE LEE AHORA
Martín Fierro 2026: uno por uno, todos los ganadores y quién ganó el Oro

Quién ganó el Martín Fierro de Oro 2026 y todos los premiados de la gala

Las Más Leídas

El desarrollo del shale oil impulsa una fuerte necesidad de trabajadores técnicos, profesionales y operarios especializados en Vaca Muerta.

Vaca Muerta y el boom laboral: cuáles son los trabajos más demandados y qué estudiar para ingresar al sector

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia.

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia

Ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá revisar tanto los cuestionamientos de la defensa

El caso Bento suma otro capítulo: la Fiscalía apeló el fallo que lo condenó a 18 años de cárcel

A días de la inauguración del gasoducto, escala el conflicto entre departamentos. video

Escala el conflicto en el Sur por el gasoducto: "Si Molero no paga, Alvear se quedaría sin gas"

Investigan un posible femicidio en Junín. 

Conmoción en Junín por el hallazgo de una mujer muerta e incinerada