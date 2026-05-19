Todo lo que dejó el Martín Fierro 2026: perlitas, emoción y polémica

Anoche se celebró la 54° edición de los Premios Martín Fierro , el galardón que reconoce a las figuras, programas y producciones más destacadas de la televisión y la radio argentina. La ceremonia dejó muchas perlitas y en esta nota te contamos algunas de ellas.

Durante la alfombra roja de los Premios Martín Fierro, Sol Pérez se convirtió en una de las figuras más comentadas gracias al impactante look que eligió para la ocasión. La conductora apostó por un diseño fuera de lo común, elaborado completamente con piezas de vidrio , que rápidamente captó la atención de todos los presentes.

Quién ganó el Martín Fierro de Oro 2026 y todos los premiados de la gala

Mientras hablaba con los conductores de la transmisión, explicó entre risas las dificultades que implicaba llevar semejante vestido: " No me puedo mover. Es de vidrio, chicos. Alucinante. Es todo vidrio ".

Además, Sol contó cómo fueron los minutos previos a su llegada a la ceremonia y sorprendió con una divertida confesión sobre la preparación contrarreloj: " Recién acabo de salir de la ducha y me vine ", lanzó, divertida, antes de posar ante las cámaras.

El extravagante outfit terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la noche y generó una gran repercusión en redes sociales.

Sol Pérez El impactante look de Sol Pérez en los Martín Fierro 2026

Mirtha Legrand se llevó todos los aplausos en el Martín Fierro 2026

En reiteradas ocasiones, Mirtha Legrand fue reconocida y ovacionada durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro. Distintos ganadores, e incluso el conductor Santiago del Moro, pidieron aplausos para la “Chiqui”, generando algunos de los momentos más emotivos y especiales de la noche.

Como si fuera poco, la histórica conductora también fue premiada en la categoría labor periodística femenina y brindó un sentido discurso ante todos los presentes: “Tengo 34 premios Martín Fierro, cada año me da más placer... Soy como el Martin, soy de fierro... Mientras tenga salud, voy a seguir, no se van a librar de mí”.

Luego, cerró con otra frase que despertó una gran ovación en el salón: “El año que viene voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo para recibir el afecto de todos mis colegas”.

La polémica victoria de Wanda Nara en los Martín Fierro 2026 y su indirecta a Mauro Icardi

Wanda Nara ganó el Premios Martín Fierro en la categoría “Mejor conductora”, una de las ternas más polémicas y comentadas de esta edición. Durante su discurso, aseguró que “ama” a su país y que elige “criar a los hijos” en Argentina, frases que muchos interpretaron como un palito dirigido a su ex pareja, Mauro Icardi.

Luego, añadió: “Es una terna increíble, admiro a todas las nominadas. Nosotras mismas descreemos cuando nos dicen que no podemos.... No podría sola. Gracias por darle la posibilidad a una mujer de estar al frente del prime time. Tenemos una mirada dura para las mujeres que trabajan y quiero dar el mensaje de que salgamos a hacer lo que nos gusta".

Además, uno de los momentos más emotivos de su discurso llegó cuando habló sobre su salud: “Amo mi país y quiero que mis hijos crezcan acá. Tengo leucemia y elegí a médicos de este país para el tratamiento".

Wanda Nara Wanda Nara ganó el Premios Martín Fierro en la categoría “Mejor conductora”

El fuerte discurso de Lizy Tagliani en los Martín Fierro 2026

La Peña de Morfi se quedó con el premio a Mejor Programa Musical en los Premios Martín Fierro. Al subir al escenario junto al resto del equipo, Lizy Tagliani aprovechó el momento para realizar un fuerte descargo relacionado con las acusaciones que recibió en los últimos meses y que, según expresó, afectaron profundamente a su familia.

Durante su discurso, la conductora hizo referencia a la denuncia por presunta pedofilia que la involucró, impulsada públicamente por Viviana Canosa y posteriormente desestimada por la Justicia.

“La Peña es un poco de familia, el asado y la música. Una familia que traté mucho de conseguir. Yo por segunda vez pude darle la oportunidad de darle una familia a un chico”, afirmó. Luego, añadió: “Muchos de los que están acá se cagaron en eso. También probablemente quienes estén mirando. Dijeron que era chorra, pedófila y que me dedicaba a la trata de personas, y que había videos míos viendo pornografía infantil. Se cagaron en que había un niño de 4 años con la oportunidad de una familia”.

Más adelante, Lizy también habló de su historia personal y de la necesidad de seguir reclamando justicia frente a las acusaciones que sufrió: “Estoy agradecida por haber llegado a donde llegue, de haber salido de una familia decente y estar compartiendo esto hoy con ustedes, porque de chica me críe viendo la televisión. Sin embargo, hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, mi hijo y por todas las personas que no tienen la posibilidad de defenderse”, sentenció.

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