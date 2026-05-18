Un conocido cantante tropical anunció su retiro definitivo de los escenarios tras 17 años de trayectoria en la movida

Gastón Hernán Villagra, conocido popularmente en el ambiente como El Retutu anunció el final de su carrera en la cumbia. A través de un video en sus redes sociales, el cantante confirmó que abandona los escenarios para volcarse por completo a la religión evangélica. El referente tropical aseguró que siente el llamado de una nueva etapa espiritual.

El popular cantante e histórico participante televisivo del reality Cuestión del Peso, grabó un mensaje donde se lo pudo ver visiblemente emocionado. El creador del éxito musical Hoy Volví A Verte tomó la drástica decisión tras cumplir 17 años de trayectoria ininterrumpida en la movida tropical. El vocalista cerrará su agenda de bailes durante el transcurso de este mes de mayo.

El cantante también ganó gran notoriedad en el pasado debido a su paso por el programa Cuestión de Peso. En el ciclo emitido por El Trece, el participante logró un impactante cambio físico al bajar más de 140 kilos de peso corporal. Aquella exposición mediática marcó un quiebre en su vida pública antes de consolidarse definitivamente en los escenarios nocturnos.

¿Cuáles fueron los motivos del artista para alejarse de la movida tropical?

El vocalista de 44 años explicó detalladamente que la noche presenta demasiadas tentaciones oscuras que prefiere evitar de ahora en adelante. En su descargo, Villagra aclaró que no se volvió loco ni sufrió ningún tipo de lavado de cabeza por parte de terceros. Él remarcó que se trata de un proceso de transformación interna que viene experimentando desde hace varios años.

El referente tropical reconoció que resulta muy difícil soltar la profesión a la que le dedicó casi toda su existencia adulta. Asimismo, admitió sentir temor por el futuro laboral debido a la complejidad de conseguir un empleo formal a su edad actual. De todos modos, el intérprete manifestó su absoluta tranquilidad al afirmar que el creador guiará sus próximos pasos. Por su parte, los colegas de la música y sus fanáticos llenaron la publicación de Instagram con comentarios de apoyo y buenos deseos para el futuro.

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¿Cómo continuará la vida del cantante fuera de los escenarios tradicionales?

La voz principal de la banda confirmó que su objetivo inmediato es transmitir la palabra divina y dar testimonio de su fe cristiana. El Retutu no descartó la posibilidad de regresar en un futuro a los estudios de grabación bajo un concepto totalmente renovado. Su idea a largo plazo es poder componer canciones de carácter infantil o dedicarse de lleno a la música religiosa.

Villagra aprovechó el comunicado para despedirse formalmente y agradecer el aguante de los músicos de su banda durante tantas giras compartidas. El ahora exlíder musical se mostró agradecido por el cariño incondicional de la gente que lo acompañó desde sus inicios televisivos. La movida tropical despide así a uno de sus personajes más carismáticos y particulares de la última década.