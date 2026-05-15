Masterchef Celebrity prepara su regreso: los nombres que Telefe quiere en las hornallas

Por Analía Martín







La expectativa por el regreso de Masterchef Celebrity a la pantalla de Telefe comenzó a escalar tras las recientes revelaciones sobre la nueva temporada. El canal ya puso en marcha la preproducción del reality de cocina, que contará nuevamente con la conducción de Wanda Nara. Se espera que las grabaciones inicien apenas finalice el rodaje de su próxima película.

Los primeros nombres que sacuden la lista de convocados Durante una reciente emisión de LAM, Pilar Smith soltó la bomba informativa al revelar los nombres que Telefe tiene en carpeta para esta edición. La lista mezcla figuras que surgieron de otros éxitos del canal con artistas de renombre nacional que podrían darle un salto de calidad a la competencia. Sin embargo, la confirmación oficial todavía se hace esperar, ya que muchos de estos famosos se encuentran en plena etapa de negociación o cumpliendo contratos con otras señales.

delantal gris, masterchef celebrity En julio arrancaría la filmación de MasterChef Celebrity 2026

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