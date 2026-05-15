15 de mayo de 2026
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MasterChef Celebrity

Masterchef Celebrity prepara su regreso: los nombres que Telefe quiere en las hornallas

Vuelve Masterchef Celebrity con Wanda Nara. De figuras de GH a músicos consagrados, conocé la lista de famosos que Telefe quiere para el reality de cocina.

Masterchef Celebrity prepara su regreso: los nombres que Telefe quiere en las hornallas

Masterchef Celebrity prepara su regreso: los nombres que Telefe quiere en las hornallas

 Por Analía Martín

La expectativa por el regreso de Masterchef Celebrity a la pantalla de Telefe comenzó a escalar tras las recientes revelaciones sobre la nueva temporada. El canal ya puso en marcha la preproducción del reality de cocina, que contará nuevamente con la conducción de Wanda Nara. Se espera que las grabaciones inicien apenas finalice el rodaje de su próxima película.

Los primeros nombres que sacuden la lista de convocados

Durante una reciente emisión de LAM, Pilar Smith soltó la bomba informativa al revelar los nombres que Telefe tiene en carpeta para esta edición. La lista mezcla figuras que surgieron de otros éxitos del canal con artistas de renombre nacional que podrían darle un salto de calidad a la competencia. Sin embargo, la confirmación oficial todavía se hace esperar, ya que muchos de estos famosos se encuentran en plena etapa de negociación o cumpliendo contratos con otras señales.

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delantal gris, masterchef celebrity
En julio arrancaría la filmación de MasterChef Celebrity 2026

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  • Nick Sicaro: El influencer y actual pareja de Daniela Celis encabeza las opciones para atraer al público joven.
  • L-Gante: El referente de la cumbia 420 es un viejo anhelo de la producción que esta vez podría concretarse.
  • Julieta Poggio: La "hermanita" más exitosa de las últimas ediciones es una de las cartas fuertes para el rating.
  • Abel Pintos: El canal está haciendo una "puja muy fuerte" por el músico, aunque su presente en Canal 13 complica el pase.
  • La China Ansa: La periodista y conductora es una de las figuras más queridas de la casa y ya estaría en charlas.
  • La Tora Villar: Lucila es otra de las ex Gran Hermano que Telefe quiere mantener bajo su ala en este formato.
Masterchef Celebrity
Gran espectativa por los famosos que serán parte de Masterchef Celebrity

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El factor Gran Hermano y los tiempos de rodaje

La planificación del reality está estrechamente ligada a la finalización de "Gran Hermano: Generación Dorada", el ciclo que actualmente domina el prime time. Por otro lado, la agenda de Wanda Nara es un factor determinante, ya que primero debe terminar sus compromisos con la película "¿Quieres ser mi hijo?". Esto se traduce en un esquema de trabajo intenso para el segundo semestre del año, donde el canal buscará recuperar el liderazgo absoluto del rating con sus figuras más potentes.

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