14 de mayo de 2026
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Natalia Oreiro

Natalia Oreiro cautivó con un impactante look retro y setentoso que dejó a todos boquiabiertos

Natalia Oreiro deslumbró con un look vintage en la presentación de su nueva película. Mirá de cerca en outfit retro que marcó tendencia en las redes.

Natalia Oreiro cautivó con un impactante look retro y setentoso que dejó a todos boquiabiertos

Natalia Oreiro cautivó con un impactante look retro y setentoso que dejó a todos boquiabiertos

Por Sitio Andino MuchoShow

Natalia Oreiro volvió a confirmar por qué es un ícono de estilo indiscutido durante la promoción de su próxima película “Nada entre los dos”. Con una estética que remite a los años 70, la artista capturó todas las miradas luciendo un traje sastrero audaz. Este despliegue generó una ola de repercusiones en redes sociales por la originalidad de sus complementos.

Los detalles de un look de Natalia Oreiro que marcó tendencia

El verdadero diferencial del estilismo de Natalia estuvo en el mix de colores y texturas. Para cortar con la calidez del rojo, sumó una boina azul eléctrico que se llevó todos los elogios, junto a guantes de cuero bordó y gafas XL con armazón de carey. El outfit se completó con una camisa celeste de cuello clásico y mocasines de charol naranja, logrando una narrativa visual nostálgica que ella misma reforzó posando con una cámara instantánea vintage.

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Este despliegue estético no fue casual; para muchos de sus seguidores, el vestuario dialoga con la sofisticación y la melancolía que propone su nuevo proyecto cinematográfico. Con peinado de ondas suaves y un maquillaje natural que destacaba sus labios rosados, Oreiro demostró una vez más que sabe cómo transformar una jornada de prensa en una verdadera pasarela de diseño.

natalia oreiro y un llok sesentoso
Natalia Oreiro y el look que dejó a todos boquiabiertos

Natalia Oreiro y el look que dejó a todos boquiabiertos

"Nada entre los dos": un romance a 6.000 kilómetros

La expectativa por el estreno del film dirigido por Juan Taratuto es total y llegará a los cines el próximo 21 de mayo. La historia narra el encuentro entre Guillermo (Gael García Bernal) y Mechi (Natalia Oreiro), dos ejecutivos de la misma empresa que viven en países distintos pero se conectan profundamente durante un evento corporativo.

Ambos protagonistas promedian los cuarenta años y tienen vidas familiares ya organizadas, lo que los obliga a cuestionar sus deseos frente al surgimiento de una química inesperada. Con el sello de Taratuto —director de éxitos como Un novio para mi mujer—, la producción apuesta por una comedia romántica con tintes dramáticos que promete ser uno de los eventos cinematográficos del año.

natalia oreiro look sesentoso presentando Nada entre los dos
Natalia Oreiro luciendo un trajecito sastrero rojo a cuadros con una boina disrruptiva

Natalia Oreiro luciendo un trajecito sastrero rojo a cuadros con una boina disrruptiva

La vigencia de Natalia Oreiro trasciende la pantalla. Su capacidad para reinventarse a través de la moda y elegir proyectos con peso internacional, como esta película junto a García Bernal, la mantiene en el podio de las figuras más queridas y seguidas de la región. El estreno promete ser uno de los eventos cinematográficos del año, apuntalado por una campaña de prensa donde el estilo y la trayectoria de la actriz fueron los grandes protagonistas.

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