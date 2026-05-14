Escándalo en Olga: el desplante de Estanislao Bachrach que dejó a Nati Jota en una situación "irremable"

Nati Jota vivió una de sus mañanas más difíciles frente al micrófono de Olga tras una entrevista que, lo que debía ser aprendizaje, terminó en un escándalo viral. El clima en el estudio de "Sería Increíble" se cortaba con una tijera mientras el biólogo Estanislao Bachrach despachaba cada pregunta con un cortante "no sé", dejando a la conductora pedaleando en el aire. La tensión no quedó ahí: el invitado redobló la apuesta mandando a la periodista a terapia y retirándose del estudio de forma abrupta, desatando una ola de críticas en las redes sociales.

La polémica estalló cuando Nati quiso profundizar en cómo el alcohol afecta la producción de serotonina. En lugar de una explicación técnica, recibió una respuesta pasivo-agresiva que cuestionaba su profesionalismo . "Cualquiera dice cualquier pelotudez con tal de no decir 'no sé'", lanzó Bachrach , rompiendo ese contrato invisible de cordialidad que requiere cualquier programa en vivo. Para la conductora, el recorte que circula es injusto porque no muestra el esfuerzo previo por sostener una columna que duró veinte minutos y que se volvió insostenible por el ninguneo constante.

"Me mandó a cambiar de terapeuta por una pregunta que hice para intentar salvar la nota", confesó la influencer tras el episodio. Su compañero, Toto Kirzner, fue igual de tajante al definir la situación como "una interacción de mierda", dejando en claro que el malestar en el piso de Olga era total. En el mundo de la comunicación, este comportamiento choca con lo que especialistas llaman el "principio de cooperación" : la idea de que, al aceptar una nota, ambas partes dan lo mejor de sí para que el contenido sea valioso para la audiencia.

No fue la única: el "efecto Bachrach" contra las conductoras

Lo que parecía un cruce aislado destapó una olla a presión y mostró que Nati no fue la primera en padecer estos desplantes. Apenas se viralizó el recorte, la periodista Mai Pistiner recordó una experiencia idéntica donde el biólogo abusó del "no sé" frente a un auditorio lleno, ignorando el respeto que merece cualquier espacio de exposición.

Incluso salieron a la luz archivos de 2020 que lo muestran incomodando a Juana Viale, comparándola con su abuela Mirtha Legrand de forma despectiva, y teniendo un roce con la cocinera Jimena Monteverde por su dieta sin gluten. Esta seguidilla de episodios instaló una pregunta incómoda: ¿el biólogo tiene la misma actitud con los conductores varones o hay un sesgo de género en sus desplantes? La propia Nati Jota sugirió que estas situaciones suelen ser mucho más "picantes" y cuestionadas cuando la que está al frente del micrófono es una mujer.

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Más allá de si una pregunta es técnica o no, lo que quedó bajo la lupa es la falta de empatía profesional de un invitado que, teniendo un espacio privilegiado, decidió usarlo para dar una lección de moral en lugar de divulgar conocimiento. Al final, lo que iba a ser una entrevista sobre la felicidad terminó dejando a todos con un sabor muy amargo y un debate abierto sobre la responsabilidad de quienes comunican.