Gran Hermano confirmó la nueva placa y hay participantes en peligro

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, se definió la placa de nominados y el sistema de votación que se utilizará .

Anoche, luego de la gala de eliminación, los participantes de Gran Hermano volvieron a ingresar al confesionario para realizar las nominaciones correspondientes de la semana.

Tras la votación de cada jugador, la suma de los votos definió una nueva placa integrada por Danelik Galazan, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Juan Ignacio “Juanicar” Caruso, Franco Zunino y Luana Fernández .

Este jueves, luego de la tradicional cena de nominados, dos participantes lograrán bajar de placa. En tanto, durante el fin de semana se concretará una nueva eliminación, definida por el voto del público.

Por el momento, la votación es positiva, es decir, los espectadores deben elegir “quién quieren que siga” en la competencia. Sin embargo, durante la noche el sistema cambiará y pasará a ser voto negativo.

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