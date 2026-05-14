14 de mayo de 2026
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Gran Hermano

Gran Hermano confirmó la nueva placa y hay participantes en peligro

Gran Hermano 2026 definió una nueva placa de nominados y confirmó cómo será el sistema de votación para la próxima eliminación. Repasá los detalles.

Gran Hermano confirmó la nueva placa y hay participantes en peligro

Gran Hermano confirmó la nueva placa y hay participantes en peligro

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, se definió la placa de nominados y el sistema de votación que se utilizará.

Gran Hermano definió una nueva placa de nominados tras una noche cargada de tensión

Anoche, luego de la gala de eliminación, los participantes de Gran Hermano volvieron a ingresar al confesionario para realizar las nominaciones correspondientes de la semana.

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Tras la votación de cada jugador, la suma de los votos definió una nueva placa integrada por Danelik Galazan, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Juan Ignacio “Juanicar” Caruso, Franco Zunino y Luana Fernández.

Sin título
Así quedó la placa de nominados en Gran Hermano

Así quedó la placa de nominados en Gran Hermano

Este jueves, luego de la tradicional cena de nominados, dos participantes lograrán bajar de placa. En tanto, durante el fin de semana se concretará una nueva eliminación, definida por el voto del público.

Por el momento, la votación es positiva, es decir, los espectadores deben elegir “quién quieren que siga” en la competencia. Sin embargo, durante la noche el sistema cambiará y pasará a ser voto negativo.

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