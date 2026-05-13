Wanda Nara y Agustín Bernasconi: ¿patrones que se repiten, amor real o simple promoción?

Por Sitio Andino MuchoShow







El supuesto romance entre Wanda Nara y su compañero de elenco, Agustín Bernasconi, sacudió el mundo del espectáculo en las últimas horas. Mientras filman una película en Uruguay, las versiones de una conexión que trasciende la pantalla no pararon de crecer. La noticia llega justo después de la escandalosa ruptura de la mediática con Martín Migueles, vinculada a problemas judiciales del empresario.

¿Se repite la "icardiada"? La foto que encendió las alarmas Lo que más impactó a los seguidores de Wanda Nara fue una imagen que ella misma subió a sus historias. En la foto se ve a un Agustín Bernasconi niño junto a un Maxi López muy joven. La coincidencia es idéntica a la famosa postal de Mauro Icardi pidiéndole un autógrafo a Maxi años antes de casarse con Wanda. "Las vueltas de la vida", escribió la mediática, alimentando las teorías de un nuevo romance que sigue el mismo patrón del pasado.

la foto retro de Maxi López y Agustín Bernasconi Agustín Bernasconi, aquien vinculan sentimentalmente con Wanda Nara, posando junto a Maxi López cuando era un niño.

Mientras Yanina Latorre asegura que el vínculo es real y que Bernasconi es "prolijo y sin problemas con la justicia", el actor intentó apagar el incendio con un tuit contundente: "¡Esto es mentira!". Sin embargo, el gesto de borrar el mensaje minutos después solo generó más sospechas. Muchos creen que desde la producción detrás de la película le pidió silencio para no arruinar la mística del film, mientras que otros ven una clara manipulación mediática de la conductora.

image La errática conducta de Agustín Bernasconi en redes Sea una estrategia publicitaria para la película o un romance real, Wanda Nara logró una vez más captar la atención de todos usando su propio historial como guión. La figura de Bernasconi queda ahora bajo la lupa, mientras el público espera ver si esta "vuelta de la vida" termina en una nueva pareja formal o si sólo fue un capítulo más de la temporada de rodaje en el país vecino.