Preocupación por la salud de El Retutu: internado en terapia intensiva

A pesar de su delicado estado, el propio Retutu dirigió unas palabras a sus seguidores desde la cama del hospital. Con voz pausada pero firme, pidió disculpas a quienes lo habían contratado para shows en diciembre. “Quiero pedirles perdón a todos los que me contrataron en diciembre. No voy a poder hacer los shows por obvias razones… Me tuvieron que volver a operar de urgencia, pero sé que voy a salir adelante. Quiero que oren por mí”, dijo, reflejando su esperanza y fe.