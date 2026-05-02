Tunuyán fortalece la formación en salud con entrega de mochilas técnicas

El intendente de Tunuyán , Emir Andraos , encabezó un acto en el Auditorio Municipal donde se realizó la entrega de mochilas técnicas destinadas a estudiantes avanzados de la carrera de Enfermería Profesional .

La actividad se desarrolló en el marco del PRONAFE y reunió a la comunidad educativa del IES 9-015 Valle de Uco y del Instituto PT 72-IDICSA.

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La entrega de mochilas representa un recurso material fundamental para los estudiantes, además de un reconocimiento a su esfuerzo, compromiso y vocación en una profesión esencial para el sistema de salud.

El PRONAFE, creado en 2016 , tiene como objetivo mejorar la calidad de la formación en enfermería y aumentar la cantidad de profesionales en la provincia, mediante equipamiento, becas y capacitación docente.

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Participación de autoridades en Tunuyán

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre ellas el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Salazar, junto a intendentes del Valle de Uco y referentes del ámbito educativo.

Durante la jornada, las mochilas fueron entregadas por autoridades académicas y coordinadoras de la carrera de Enfermería de las instituciones participantes.

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La importancia de la educación pública

En su discurso, Andraos destacó la relevancia de la educación en el Valle de Uco y el trabajo conjunto entre los municipios para ampliar la oferta académica en la región.

Además, valoró el rol de la educación pública como herramienta de inclusión y desarrollo, destacando que Argentina se caracteriza por garantizar el acceso a la formación para toda la comunidad.

Por su parte, desde el ámbito educativo subrayaron que la carrera de Enfermería es estratégica, con alta demanda laboral y un fuerte componente humano, clave para el sistema sanitario.