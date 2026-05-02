2 de mayo de 2026
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Tunuyán

Tunuyán fortalece la formación en salud con entrega de mochilas técnicas

La iniciativa en el departamento de Tunuyán busca mejorar la formación y ampliar la cantidad de profesionales de la salud.

Entrega de mochilas técnicas en Tunuyán.

Entrega de mochilas técnicas en Tunuyán.

El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, encabezó un acto en el Auditorio Municipal donde se realizó la entrega de mochilas técnicas destinadas a estudiantes avanzados de la carrera de Enfermería Profesional.

La actividad se desarrolló en el marco del PRONAFE y reunió a la comunidad educativa del IES 9-015 Valle de Uco y del Instituto PT 72-IDICSA.

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Un aporte clave para la formación

La entrega de mochilas representa un recurso material fundamental para los estudiantes, además de un reconocimiento a su esfuerzo, compromiso y vocación en una profesión esencial para el sistema de salud.

El PRONAFE, creado en 2016, tiene como objetivo mejorar la calidad de la formación en enfermería y aumentar la cantidad de profesionales en la provincia, mediante equipamiento, becas y capacitación docente.

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Participación de autoridades en Tunuyán

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre ellas el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Salazar, junto a intendentes del Valle de Uco y referentes del ámbito educativo.

Durante la jornada, las mochilas fueron entregadas por autoridades académicas y coordinadoras de la carrera de Enfermería de las instituciones participantes.

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La importancia de la educación pública

En su discurso, Andraos destacó la relevancia de la educación en el Valle de Uco y el trabajo conjunto entre los municipios para ampliar la oferta académica en la región.

Además, valoró el rol de la educación pública como herramienta de inclusión y desarrollo, destacando que Argentina se caracteriza por garantizar el acceso a la formación para toda la comunidad.

Por su parte, desde el ámbito educativo subrayaron que la carrera de Enfermería es estratégica, con alta demanda laboral y un fuerte componente humano, clave para el sistema sanitario.

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