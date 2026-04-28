28 de abril de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán vivió una jornada mascotera con más de 100 animales en el Parque De La Lombardía

La jornada se realizó en el Parque De La Lombardía de Tunuyán con talleres, premios y actividades de concientización sobre bienestar animal y tenencia responsable.

Jornada mascotera en el departamento de Tunuyán.

Jornada mascotera en el departamento de Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

Se realizó la cuarta edición del Encuentro Mascotero en Tunuyán, una propuesta que reunió a más de cien mascotas junto a sus familias en la Plaza Canina del Parque De La Lombardía.

El evento, de acceso libre y gratuito, comenzó con la recepción de los animales por parte del equipo de la Veterinaria Municipal. A cada mascota se le entregó un cartel con su nombre, una medalla, un pañuelo distintivo y un número para participar de sorteos al cierre de la jornada.

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Talleres, exhibiciones y aprendizaje para tu mascota

Durante el encuentro, se desarrollaron distintas propuestas formativas y demostrativas. La educadora canina Noelia Gómez brindó un taller de paseo responsable, abordando temas como el uso adecuado de arnés, collar y correa, la ansiedad previa al paseo y la construcción de rutinas.

También se presentó una introducción al canicross, a cargo de Andrea Goijman, quien explicó esta disciplina deportiva que une a persona y perro mediante equipamiento específico, con una práctica participativa.

Por su parte, el sargento Matías Méndez mostró el trabajo de los perros de búsqueda y rescate de la unidad militar, destacando tareas en alta montaña y situaciones de desastre. Entre ellos, se destacó el ovejero belga malinois “Jack”.

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Un programa con impacto en la salud pública

El intendente Emir Andraos acompañó la jornada y destacó el crecimiento del programa de bienestar animal, en articulación con Fundación The Vines. “Hoy contamos con herramientas como el quirófano móvil que nos permiten llegar a todo el departamento con campañas de concientización y control de la población animal”, expresó.

En ese sentido, se remarcó que ya se han realizado más de 2.400 castraciones, mientras que a través de la Veterinaria Móvil se aplicaron más de 5.800 vacunas, principalmente antirrábicas.

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Trabajo conjunto y compromiso comunitario en Tunuyán

La jornada también sirvió para celebrar los dos años del convenio entre el municipio y Fundación The Vines, que permitió ampliar el alcance de los servicios veterinarios gratuitos en barrios y distritos.

Además, participaron áreas municipales como Ambiente, con propuestas de reciclaje y compostaje, y Gestión Social, con actividades para niños.

Desde la organización destacaron el compromiso de la comunidad con el bienestar animal y la importancia de seguir promoviendo la tenencia responsable en todo el departamento.

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