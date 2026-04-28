Tunuyán vivió una jornada mascotera con más de 100 animales en el Parque De La Lombardía

Se realizó la cuarta edición del Encuentro Mascotero en Tunuyán , una propuesta que reunió a más de cien mascotas junto a sus familias en la Plaza Canina del Parque De La Lombardía .

El evento , de acceso libre y gratuito , comenzó con la recepción de los animales por parte del equipo de la Veterinaria Municipal. A cada mascota se le entregó un cartel con su nombre, una medalla, un pañuelo distintivo y un número para participar de sorteos al cierre de la jornada .

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Durante el encuentro, se desarrollaron distintas propuestas formativas y demostrativas . La educadora canina Noelia Gómez brindó un taller de paseo responsable, abordando temas como el uso adecuado de arnés, collar y correa, la ansiedad previa al paseo y la construcción de rutinas.

También se presentó una introducción al canicross, a cargo de Andrea Goijman, quien explicó esta disciplina deportiva que une a persona y perro mediante equipamiento específico, con una práctica participativa .

Por su parte, el sargento Matías Méndez mostró el trabajo de los perros de búsqueda y rescate de la unidad militar, destacando tareas en alta montaña y situaciones de desastre. Entre ellos, se destacó el ovejero belga malinois “Jack”.

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Un programa con impacto en la salud pública

El intendente Emir Andraos acompañó la jornada y destacó el crecimiento del programa de bienestar animal, en articulación con Fundación The Vines. “Hoy contamos con herramientas como el quirófano móvil que nos permiten llegar a todo el departamento con campañas de concientización y control de la población animal”, expresó.

En ese sentido, se remarcó que ya se han realizado más de 2.400 castraciones, mientras que a través de la Veterinaria Móvil se aplicaron más de 5.800 vacunas, principalmente antirrábicas.

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Trabajo conjunto y compromiso comunitario en Tunuyán

La jornada también sirvió para celebrar los dos años del convenio entre el municipio y Fundación The Vines, que permitió ampliar el alcance de los servicios veterinarios gratuitos en barrios y distritos.

Además, participaron áreas municipales como Ambiente, con propuestas de reciclaje y compostaje, y Gestión Social, con actividades para niños.

Desde la organización destacaron el compromiso de la comunidad con el bienestar animal y la importancia de seguir promoviendo la tenencia responsable en todo el departamento.