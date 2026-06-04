Tunuyán realizará el Ciclo de Canto 2026 con la participación de academias locales

El Municipio de Tunuyán invita a participar del Ciclo de Canto 2026 , una propuesta cultural que reunirá a distintas academias del departamento en tres noches dedicadas a la música, la formación artística y el talento local .

El evento se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de junio , desde las 21:30 horas , en el Auditorio Municipal Dr. Jorge Raúl Silvano , con la participación de alumnos, docentes y artistas que compartirán su trabajo con toda la comunidad.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la profesionalización y la proyección de los artistas locales , generando un espacio de encuentro donde la música y el canto sean protagonistas.

A través de distintas propuestas vocales, tanto contemporáneas como corales, el ciclo busca visibilizar el trabajo formativo, artístico y escénico que desarrollan las academias de canto del departamento.

La programación completa en Tunuyán

Miércoles 10 de junio

Academia de Canto Florencia Muñoz y Skené Formación Artística Integral.

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Jueves 11 de junio

Renacer Centro Cristiano y Taller de Canto Escuela Artística Nilda Pallucchini de Rodríguez.

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Viernes 12 de junio

AB Academia y Reev0lución Academia.

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Entradas a beneficio de las academias

Las entradas tendrán un valor de $5.000 y la totalidad de lo recaudado será destinada a beneficio de las academias participantes.

Quienes deseen asistir podrán adquirir sus entradas contactándose directamente con cada una de las instituciones que forman parte del ciclo.

Cultura, formación y comunidad

Con una propuesta que combina aprendizaje, expresión artística y participación comunitaria, el Ciclo de Canto 2026 continúa consolidándose como un espacio cultural de referencia en Tunuyán.

La iniciativa no solo promueve el desarrollo de nuevos talentos, sino que también celebra el valor de la música como herramienta de encuentro, formación y crecimiento para toda la comunidad.