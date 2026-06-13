Video: los primeros copos de nieve llegaron a Mendoza y transformaron el paisaje

La jornada del sábado en Mendoza volvió a estar marcada por uncielo completamente cubierto y la presencia de un frente frío que se hizo sentir durante gran parte del día. Además de la neblina y las lloviznas aisladas registradas en distintos puntos de la provincia, en el Manzano Histórico, en Tunuyán, comenzaron a caer los primeros copos de nieve, dejando una grata sorpresa entre los vecinos, que compartieron imágenes y videos del fenómeno.
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Cae nieve en Tunuyán: las primeras postales de un sábado marcado por el frío
Sin embargo, la postal más llamativa se registró en las áreas cercanas a la alta montaña. En el tradicional paraje turístico del Manzano Histórico comenzó a nevar y los copos empezaron a acumularse sobre vehículos, techos y otros espacios al aire libre.
Durante la noche, el fenómeno se hizo aún más visible debido a la persistencia de la nubosidad, generando expectativas entre residentes y visitantes sobre una posible mayor acumulación de nieve durante el fin de semana largo.
En paralelo, localidades como Malargüe y otros sectores del sur mendocinoregistraron lloviznas y lluvias débiles. En tanto, en la alta montaña continuaron las nevadas a lo largo de toda la cordillera.
Cómo estará el clima en Mendoza: el pronóstico del tiempo extendido
Domingo 14 de junio: jornada parcialmente nublada, con vientos leves del norte y ambiente frío. No se esperan precipitaciones. Máxima: 12°C a 13°C | Mínima: -2°C a 2°C.
Lunes 15 de junio:poca nubosidad, con viento sur y leve ascenso térmico. Máxima: 13°C | Mínima: 6°C.
Martes 16 de junio:poca nubosidad, con ascenso de la temperatura y predominio del viento sur. Máxima: 16°C | Mínima: 5°C.