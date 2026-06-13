13 de junio de 2026
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Nieve

Video: los primeros copos de nieve llegaron a Mendoza y transformaron el paisaje

Tunuyán registró los primeros copos de nieve de la temporada en medio de una jornada marcada por un intenso frente frío, precipitaciones aisladas y abundante nubosidad.

Video: los primeros copos de nieve llegaron a Mendoza y transformaron el paisaje

Video: los primeros copos de nieve llegaron a Mendoza y transformaron el paisaje

Foto: Captura
 Por Luis Calizaya

La jornada del sábado en Mendoza volvió a estar marcada por un cielo completamente cubierto y la presencia de un frente frío que se hizo sentir durante gran parte del día. Además de la neblina y las lloviznas aisladas registradas en distintos puntos de la provincia, en el Manzano Histórico, en Tunuyán, comenzaron a caer los primeros copos de nieve, dejando una grata sorpresa entre los vecinos, que compartieron imágenes y videos del fenómeno.

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Cae nieve en Tunuyán: las primeras postales de un sábado marcado por el frío

Tal como lo había anticipado la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza, la jornada se presentó con temperaturas bajas, acompañadas por abundante nubosidad, bancos de neblina y precipitaciones aisladas en diversas zonas del territorio provincial.

Sin embargo, la postal más llamativa se registró en las áreas cercanas a la alta montaña. En el tradicional paraje turístico del Manzano Histórico comenzó a nevar y los copos empezaron a acumularse sobre vehículos, techos y otros espacios al aire libre.

Durante la noche, el fenómeno se hizo aún más visible debido a la persistencia de la nubosidad, generando expectativas entre residentes y visitantes sobre una posible mayor acumulación de nieve durante el fin de semana largo.

En paralelo, localidades como Malargüe y otros sectores del sur mendocino registraron lloviznas y lluvias débiles. En tanto, en la alta montaña continuaron las nevadas a lo largo de toda la cordillera.

Cómo estará el clima en Mendoza: el pronóstico del tiempo extendido

  • Domingo 14 de junio: jornada parcialmente nublada, con vientos leves del norte y ambiente frío. No se esperan precipitaciones. Máxima: 12°C a 13°C | Mínima: -2°C a 2°C.
  • Lunes 15 de junio: poca nubosidad, con viento sur y leve ascenso térmico. Máxima: 13°C | Mínima: 6°C.
  • Martes 16 de junio: poca nubosidad, con ascenso de la temperatura y predominio del viento sur. Máxima: 16°C | Mínima: 5°C.

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