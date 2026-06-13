Video: los primeros copos de nieve llegaron a Mendoza y transformaron el paisaje

La jornada del sábado en Mendoza volvió a estar marcada por un cielo completamente cubierto y la presencia de un frente frío que se hizo sentir durante gran parte del día. Además de la neblina y las lloviznas aisladas registradas en distintos puntos de la provincia, en el Manzano Histórico , en Tunuyán , comenzaron a caer los primeros copos de nieve , dejando una grata sorpresa entre los vecinos, que compartieron imágenes y videos del fenómeno .

Tal como lo había anticipado la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza , la jornada se presentó con temperaturas bajas , acompañadas por abundante nubosidad, bancos de neblina y precipitaciones aisladas en diversas zonas del territorio provincial.

Sin embargo, la postal más llamativa se registró en las áreas cercanas a la alta montaña. En el tradicional paraje turístico del Manzano Histórico comenzó a nevar y los copos empezaron a acumularse sobre vehículos , techos y otros espacios al aire libre .

Durante la noche, el fenómeno se hizo aún más visible debido a la persistencia de la nubosidad, generando expectativas entre residentes y visitantes sobre una posible mayor acumulación de nieve durante el fin de semana largo.

En paralelo, localidades como Malargüe y otros sectores del sur mendocino registraron lloviznas y lluvias débiles. En tanto, en la alta montaña continuaron las nevadas a lo largo de toda la cordillera.

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