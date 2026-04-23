Tunuyán lanzó más de 30 talleres gratuitos en distintos distritos: cómo inscribirse

Talleres municipales en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales







El Municipio de Tunuyán dio inicio a una nueva edición de los talleres comunitarios que se desarrollan en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y otros espacios del departamento.

La propuesta busca acercar oportunidades de formación, expresión, recreación y aprendizaje a vecinos de distintas edades, con actividades de oficio, arte, deporte, alfabetización e inclusión digital.

Una propuesta para todas las edades en Tunuyán Con más de 30 talleres distribuidos en distintos puntos del territorio, la iniciativa está destinada a chicos, jóvenes y adultos. A través de estos espacios, el municipio promueve el acceso a propuestas gratuitas que acompañan el desarrollo personal, fortalecen los vínculos comunitarios y brindan herramientas para la vida cotidiana.

Durante las últimas semanas se realizaron encuentros de presentación en diferentes distritos. El próximo será el viernes 24 de abril en el CIC de Villa Seca, donde también se podrá obtener información e inscribirse.

Cómo inscribirse en Tunuyán Las inscripciones se encuentran abiertas en el CIC correspondiente a cada distrito. Desde el municipio invitan a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta que busca seguir acercando oportunidades de aprendizaje y participación en cada rincón de Tunuyán. Cronograma de talleres por distrito en Tunuyán CIC Tunuyán Martes 09:00 a 11:30 | Cerámica

18:00 a 20:00 | Folclore adultos

18:30 a 20:00 | Apoyo escolar

20:30 a 21:50 | Zumba Miércoles 15:00 a 17:00 | Carpintería

17:00 a 19:00 | Accesorios textiles

18:30 a 20:00 | Artes visuales infancias Jueves 09:00 a 11:30 | Cerámica

15:00 a 17:00 | Resina epoxi

18:30 a 20:00 | Folclore infancias

18:30 a 20:00 | Apoyo escolar

18:30 a 20:00 | Yeso, cemento y velas

20:30 a 21:50 | Zumba Viernes 15:00 a 17:00 | Accesorios textiles CIC Villa Seca Lunes 15:00 a 17:00 | Alfabetización

19:00 a 21:00 | Informática

19:30 a 22:00 | Taller mecánico (lunes a viernes) Martes 18:00 a 20:00 | Gimnasia Miércoles 15:00 a 17:00 | Juntos de gira (cada 15 días) Jueves 18:00 a 19:30 | Escuela Digital

18:00 a 20:00 | Gimnasia niños y adultos CIC La Pintada Lunes 14:00 a 16:00 | Cerámica

17:30 a 18:30 | Inglés Martes 15:00 a 17:00 | Resina y bordado Miércoles 14:30 a 16:30 | Informática Jueves 15:00 a 17:00 | Juntos de gira (cada 15 días)

16:00 a 17:30 | Escuela Digital CIC Algarrobo Lunes 15:00 a 17:00 | Artes creativas Jueves 09:00 a 10:30 | Escuela Digital

15:00 a 17:00 | Juntos de gira (cada 15 días)

16:00 a 18:00 | Inglés

16:00 a 18:00 | Artes visuales Viernes 14:30 a 17:00 | Informática Otros espacios Los Sauces Lunes 15:00 a 17:00 | Carpintería Delegación El Manzano Lunes 15:00 a 17:00 | Folclore

Miércoles 15:00 a 18:00 | Telar macramé Colonia Las Rosas Lunes | Polideportivo Municipal 20:00 a 21:30 | Zumba

Miércoles | Centro Cultural María Olga Said 15:00 a 17:00 | Artes creativas 20:00 a 21:30 | Zumba

Jueves | Centro Cultural María Olga Said 15:30 a 17:30 | Accesorios textiles

Viernes (cada 15 días) 15:30 a 17:30 | Juntos de gira

CIC Vista Flores Miércoles 19:00 a 20:00 | Yeso

Jueves 14:00 a 16:00 | Corte y confección

Viernes 18:00 a 19:30 | Zumba



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