23 de abril de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán lanzó más de 30 talleres gratuitos en distintos distritos: cómo inscribirse

Las propuestas se desarrollan en CIC y espacios territoriales de Tunuyán, con actividades de oficio, arte, deporte e inclusión digital para todas las edades.

Talleres municipales en Tunuyán.

Talleres municipales en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tunuyán dio inicio a una nueva edición de los talleres comunitarios que se desarrollan en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y otros espacios del departamento.

La propuesta busca acercar oportunidades de formación, expresión, recreación y aprendizaje a vecinos de distintas edades, con actividades de oficio, arte, deporte, alfabetización e inclusión digital.

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Una propuesta para todas las edades en Tunuyán

Con más de 30 talleres distribuidos en distintos puntos del territorio, la iniciativa está destinada a chicos, jóvenes y adultos. A través de estos espacios, el municipio promueve el acceso a propuestas gratuitas que acompañan el desarrollo personal, fortalecen los vínculos comunitarios y brindan herramientas para la vida cotidiana.

Durante las últimas semanas se realizaron encuentros de presentación en diferentes distritos. El próximo será el viernes 24 de abril en el CIC de Villa Seca, donde también se podrá obtener información e inscribirse.

Cómo inscribirse en Tunuyán

Las inscripciones se encuentran abiertas en el CIC correspondiente a cada distrito. Desde el municipio invitan a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta que busca seguir acercando oportunidades de aprendizaje y participación en cada rincón de Tunuyán.

Cronograma de talleres por distrito en Tunuyán

CIC Tunuyán

Martes

  • 09:00 a 11:30 | Cerámica
  • 18:00 a 20:00 | Folclore adultos
  • 18:30 a 20:00 | Apoyo escolar
  • 20:30 a 21:50 | Zumba

Miércoles

  • 15:00 a 17:00 | Carpintería
  • 17:00 a 19:00 | Accesorios textiles
  • 18:30 a 20:00 | Artes visuales infancias

Jueves

  • 09:00 a 11:30 | Cerámica
  • 15:00 a 17:00 | Resina epoxi
  • 18:30 a 20:00 | Folclore infancias
  • 18:30 a 20:00 | Apoyo escolar
  • 18:30 a 20:00 | Yeso, cemento y velas
  • 20:30 a 21:50 | Zumba

Viernes

  • 15:00 a 17:00 | Accesorios textiles

CIC Villa Seca

Lunes

  • 15:00 a 17:00 | Alfabetización
  • 19:00 a 21:00 | Informática
  • 19:30 a 22:00 | Taller mecánico (lunes a viernes)

Martes

  • 18:00 a 20:00 | Gimnasia

Miércoles

  • 15:00 a 17:00 | Juntos de gira (cada 15 días)

Jueves

  • 18:00 a 19:30 | Escuela Digital
  • 18:00 a 20:00 | Gimnasia niños y adultos

CIC La Pintada

Lunes

  • 14:00 a 16:00 | Cerámica
  • 17:30 a 18:30 | Inglés

Martes

  • 15:00 a 17:00 | Resina y bordado

Miércoles

  • 14:30 a 16:30 | Informática

Jueves

  • 15:00 a 17:00 | Juntos de gira (cada 15 días)
  • 16:00 a 17:30 | Escuela Digital

CIC Algarrobo

Lunes

  • 15:00 a 17:00 | Artes creativas

Jueves

  • 09:00 a 10:30 | Escuela Digital
  • 15:00 a 17:00 | Juntos de gira (cada 15 días)
  • 16:00 a 18:00 | Inglés
  • 16:00 a 18:00 | Artes visuales

Viernes

  • 14:30 a 17:00 | Informática

Otros espacios

Los Sauces

  • Lunes 15:00 a 17:00 | Carpintería

Delegación El Manzano

  • Lunes 15:00 a 17:00 | Folclore
  • Miércoles 15:00 a 18:00 | Telar macramé

Colonia Las Rosas

  • Lunes | Polideportivo Municipal
    • 20:00 a 21:30 | Zumba
  • Miércoles | Centro Cultural María Olga Said
    • 15:00 a 17:00 | Artes creativas
    • 20:00 a 21:30 | Zumba
  • Jueves | Centro Cultural María Olga Said
    • 15:30 a 17:30 | Accesorios textiles
  • Viernes (cada 15 días)
    • 15:30 a 17:30 | Juntos de gira

CIC Vista Flores

  • Miércoles
    • 19:00 a 20:00 | Yeso
  • Jueves
    • 14:00 a 16:00 | Corte y confección
  • Viernes
    • 18:00 a 19:30 | Zumba

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