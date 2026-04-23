Tunuyán lanzó más de 30 talleres gratuitos en distintos distritos: cómo inscribirse

El Municipio de Tunuyán dio inicio a una nueva edición de los talleres comunitarios que se desarrollan en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y otros espacios del departamento.
Las propuestas se desarrollan en CIC y espacios territoriales de Tunuyán, con actividades de oficio, arte, deporte e inclusión digital para todas las edades.
El Municipio de Tunuyán dio inicio a una nueva edición de los talleres comunitarios que se desarrollan en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y otros espacios del departamento.
La propuesta busca acercar oportunidades de formación, expresión, recreación y aprendizaje a vecinos de distintas edades, con actividades de oficio, arte, deporte, alfabetización e inclusión digital.
Con más de 30 talleres distribuidos en distintos puntos del territorio, la iniciativa está destinada a chicos, jóvenes y adultos. A través de estos espacios, el municipio promueve el acceso a propuestas gratuitas que acompañan el desarrollo personal, fortalecen los vínculos comunitarios y brindan herramientas para la vida cotidiana.
Durante las últimas semanas se realizaron encuentros de presentación en diferentes distritos. El próximo será el viernes 24 de abril en el CIC de Villa Seca, donde también se podrá obtener información e inscribirse.
Las inscripciones se encuentran abiertas en el CIC correspondiente a cada distrito. Desde el municipio invitan a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta que busca seguir acercando oportunidades de aprendizaje y participación en cada rincón de Tunuyán.
CIC Tunuyán
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
CIC Villa Seca
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
CIC La Pintada
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
CIC Algarrobo
Lunes
Jueves
Viernes
Otros espacios
Los Sauces
Delegación El Manzano
Colonia Las Rosas
CIC Vista Flores