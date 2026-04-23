23 de abril de 2026
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Música

Música contemporánea en Godoy Cruz: llega el Ensamble 4'33 con un nuevo espectáculo

El concierto de música será el domingo 26 de abril en la sala de arte en Godoy Cruz, con un repertorio contemporáneo inspirado en la obra de Luciano Berio.

Música contemporánea en Godoy Cruz.

Música contemporánea en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

La música se apodera del Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo con un concierto de lujo, para conmemorar el centenario del innovador artista Luciano Berio. El Ensamble Contemporáneo 4’33 llega a Godoy Cruz con la propuesta “Ayer y Hoy, Un Recuerdo al Futuro”, un espectáculo que combina música contemporánea y distintas disciplinas artísticas.

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La presentación se realizará el próximo domingo 26 de abril a las 20.00 horas, bajo la dirección de Cynthia Calella. Las entradas ya se encuentran disponibles de manera online a través de la plataforma Entrada Web.

Un homenaje a Luciano Berio en Godoy Cruz

El espectáculo toma como inspiración el libro homónimo del compositor italiano Luciano Berio, en el marco de los 100 años de su nacimiento. La publicación reúne seis conferencias que el músico brindó en la Universidad de Harvard entre 1993 y 1994, en las que reflexiona sobre la música, la creación y el cruce entre tradición y modernidad.

Berio es considerado una figura clave de la música contemporánea, reconocido por su capacidad de experimentar con nuevas formas sonoras a partir de técnicas del pasado y del presente.

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Un ensamble dedicado a la música contemporánea

El Ensamble Contemporáneo 4’33 está orientado a la interpretación y difusión de obras de los siglos XX y XXI. Su propuesta se caracteriza por integrar diferentes lenguajes artísticos en escena, ofreciendo una experiencia que va más allá del formato tradicional de concierto.

El programa del concierto de música

El repertorio incluye obras de reconocidos compositores internacionales y nacionales:

  • “O King” – Luciano Berio
  • “Petrushskates” – Joan Tower
  • “Lo Spazio Inverso” – Salvatore Sciarrino
  • “Ode a Cassandra” – Marta Lambertini
  • “5 exabruptos primaverales” – Agustina Crespo
  • “Spiegel im Spiegel” – Arvo Pärt
  • “4’33” – John Cage
  • “Expansión” (obertura de la ópera El Fin del Mundo) – Patricia Martínez

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