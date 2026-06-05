5 de junio de 2026
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Indio Solari

Las últimas horas del Indio Solari y los detalles acerca de su despedida

Tras la muerte del Indio Solari, su familia lanzó un sentido comunicado. Los detalles de su despedida.

Las últimas horas del Indio Solari y los detalles acerca de su despedida

Las últimas horas del Indio Solari y los detalles acerca de su despedida

Por Sitio Andino MuchoShow

La conmoción es total en la música argentina tras confirmarse la muerte del Indio Solari a los 77 años. Mientras la Justicia investiga los detalles de sus últimas horas del cantante en su casa en Parque Leloir, miles de fanáticos ya se movilizan para darle una histórica despedida en las calles.

¿Cómo fueron las últimas horas del músico y qué contradicciones investiga la Justicia?

Las circunstancias que rodean el deceso del artista se encuentran bajo investigación judicial a cargo del fiscal Lucio Rivero, de la UFI N.º 2 descentralizada de Ituzaingó, habiéndo dispuesto la realización de una autopsia por protocolo. De acuerdo con la reconstrucción preliminar basada en los reportes judiciales y policiales, el cantante se habría descompensado en el sector de su piscina climatizada.

ingreso a la casa del Indio Solari
Por estas se investigan las últimas horas del Indio Solari en su casa en Parque Leloir

Por estas se investigan las últimas horas del Indio Solari en su casa en Parque Leloir

Algunas versiones dicen que el Indio cenó la noche del jueves junto a su familia y luego se retiró hacia su pileta climatizada en Parque Leloir. Luego de un breve chapuzón, el cantante se habría descompuesto. Los familiares presentes habrían llamado inmediatamente a emergencias pero la asistencia médica no pudo hacer mucho porque Solari ya se encontraba sin signos vitales.

Sin embargo, otras fuentes afirman que fue descubierto sin vida cerca de las 8:00 de la mañana por su cuidadora habitual al ingresar al domicilio. Sea cual sea el panorama, al tratarse de un descenso en un domicilio tiene que intervenir la policía e investigar para determinar si se trató de una muerte natural. En ese sentido se cree que la causa fisiológica de su muerte sería un ahogamiento derivado de una descompensación por su cuadro avanzado de Parkinson o un desvanecimiento previo provocado por una caída accidental al borde de la estructura.

¿Cuándo y dónde serán los homenajes y la despedida oficial?

A través de su cuenta verificada de Instagram (@indiosolarioficial), el entorno del cantante publicó un comunicado oficial confirmando la veracidad de "la noticia más triste". En el texto, informaron que el círculo familiar directo lo despedirá inicialmente en la más estricta intimidad. Sin embargo, llevaron tranquilidad a la militancia ricotera al adelantar que en breve comunicarán los datos del lugar exacto donde se organizará la despedida pública y colectiva.

De manera paralela a los pasos institucionales de la familia, las agrupaciones ricoteras impulsaron una convocatoria popular espontánea en las calles. Bajo la consigna de realizar una multitudinaria "Misa Ricotera", miles de fanáticos auto-convocados se concentrarán este viernes a partir de las 18:00 horas en la Plaza de Mayo. El encuentro promete banderas, bombos y cantos para celebrar el legado inmortal de una figura central del rock. La partida física de este ícono indiscutible de la contracultura deja un vacío imposible de llenar en la historia de la música argentina.

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